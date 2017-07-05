Росатом определит свои зарубежные приоритеты по мини-АЭС и ядерным центрам

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Компания "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом", отвечает за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения российских проектов сооружения АЭС) намерена определить оптимальные направления развития бизнеса Росатома до 2030 года в области атомных электростанций малой мощности и центров ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) на базе российских технологий.

Потребность в малых АЭС

В настоящее время растет интерес разных стран к атомным станциям малой мощности (АСММ). Такие станции, в частности, могут быть использованы как объекты локальной энергетики для энергоснабжения удаленных изолированных потребителей. Целевыми потребителями энергоресурсов в этом случае будут отдельные группы населенных пунктов и промышленных предприятий, имеющих компактное расположение.

Другая область возможного применения связана с созданием распределенных энергетических систем на основе АСММ. Актуальной областью возможного применения АСММ также считается энергоснабжение единичных потребителей, таких, например, как буровые платформы, горно-обогатительные комплексы, металлургические предприятия и другие энергоемкие производства.

Наряду с выработкой электроэнергии АСММ могут быть потенциально востребованы как источники теплоснабжения, для производства водорода и других вторичных энергоносителей, для опреснения воды в регионах с острым дефицитом водоснабжения.

Отдельно актуальное для стран с развитой атомной энергетикой направление — производство АСММ с целью их экспорта в страны Юго-Восточной Азии, Африки и некоторые северные страны для использования в удаленных слаборазвитых в социальном и экономическом плане регионах.

В России активно ведутся разработки проектов АСММ мощностью от 1 до 300 МВт. Росатом работает над созданием систем энергообеспечения объектов гражданского и оборонного значения в прибрежной, морской и океанской зонах арктических территорий РФ. У российских атомщиков есть разработки, позволяющие создавать такие станции.

Ранее со ссылкой на паспорт программы инновационного развития и технологической модернизации Росатома на период до 2030 года сообщалось, что Росатом намерен на рубеже 2020-х годов создать пилотный проект АСММ, которая могла бы использоваться, в частности, для решения задач по освоению российской арктической зоны.

Центры ядерной науки

Строительство центров ядерной науки и технологий — один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области и часть комплексного предложения Росатома своим партнерам.

Основными элементами центров ядерной науки и технологий являются исследовательский реактор и лабораторный комплекс. В базовую структуру центра входят также центр ядерной медицины, многоцелевой центр обработки и другие объекты. При этом каждый элемент ЦЯНТ может рассматриваться как отдельный продукт.

Наличие ЦЯНТ позволит странам, где они будут построены, начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и других областей, что будет способствовать росту уровня образования и науки в этих государствах.

На базе ЦЯНТ можно будет организовать производство изотопов для медицинских целей, стерилизовать медицинское оборудование и инструменты, а также проводить так называемую нейтрон-захватную терапию рака.

А использование на базе таких центров технологий облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов позволит увеличить срок их хранения, защитит от насекомых-вредителей и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции.

Сейчас Росатом готовится к строительству центра ядерной науки и технологий в Боливии. В планах госкорпорации – создание такого центра во Вьетнаме и Замбии. Также Росатом отмечал прогресс в переговорном процессе по сооружению исследовательских центров в Белоруссии, ЮАР, Нигерии и Гане.

Выбор приоритетов и бизнес-модель

Как следует из конкурсных материалов на сайте закупок атомной госкорпорации, "Русатом Оверсиз" заказал выполнение консультационных услуг, цель которых – комплексный анализ рыночных требований и конкурентных вызовов, диагностика текущего состояния технологических компетенций, определение целевых параметров продуктовых предложений и оптимальных направлений развития бизнеса Росатома в сегментах АЭС малой мощности.

Согласно техническому заданию, в нынешнем году предстоит определить приоритетные направления развития продуктовых предложений в области АСММ и ЦЯНТ на базе российских технологий.

Сначала должен быть выполнен анализ потенциального спроса на АЭС малой мощности и центры ядерной науки и технологий на горизонте 2018-2020 годов и до 2030 года, анализ специфических требований возможных заказчиков. Также предстоит определить не менее пяти существующих и перспективных зарубежных конкурентов Росатома в этих областях.

Затем надо будет определить базовую продуктовую линейку Росатома по сегментам АЭС малой мощности и ЦЯНТ, исходя из типов рынков и групп заказчиков, целевых параметров продуктовых решений. Кроме того, должна быть выполнена оценка конкурентоспособности существующего и перспективного предложений Росатома по АСММ и ЦЯНТ в сравнении с зарубежными игроками. Требуется определить ключевые параметры конкурентоспособности и продуктовых предложений Росатома в 2018-2020 годах и до 2030 года и выбрать направления их развития.

Далее планируется описать целевую организационную модель Росатома по сегментам АЭС малой мощности и ядерных исследовательских центров, а также сформировать модель управления "малыми" проектами.

Предстоит выполнить финансово-экономическое моделирование, определив ключевые параметры бизнеса Росатома по АСММ и ЦЯНТ на горизонте 2018-2020 и до 2030 года, в том числе с учетом необходимых инвестиций в исследования и разработки по этим темам, проектирование, коммерциализацию продуктовых предложений по каждому сегменту. Требуется также определить, какие ресурсы понадобятся для реализации целевой организационной модели.

Наконец, запланировано разработать перечень ключевых инициатив и план-график мероприятий до 2030 года для реализации целевой модели.