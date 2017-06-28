Росатом может помочь странам Европы перерабатывать топливо АЭС

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" видит для себя перспективную возможность совместных проектов со странами Европы по выводу из эксплуатации их АЭС и переработке отработавшего ядерного топлива атомных станций, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора Росатома по развитию — директор блока международной деятельности Кирилл Комаров.

"Сейчас мы видим большой возможный фронт работы по "бэк-енду" в Великобритании, по выводу (реакторов – ред.) из эксплуатации, по переработке топлива", — сказал Комаров в кулуарах конференции по атомной безопасности в Европе (Conference 2017 Nuclear safety in Europe).

Комаров отметил, что сегодня ведется очень много дискуссий относительно того, как строить хранилища для отработавшего ядерного топлива.

"Наша твердая позиция состоит в том, что сегодняшний уровень технологий позволяет, прежде чем начать что-то захоранивать, очень серьезным образом переработать это. То есть, извлечь из топлива все полезные материалы и свойства, которые еще можно много раз использовать, и лишь потом решать вопрос захоронения, естественно, гораздо меньшего объема материала с гораздо более коротким сроком распада. Здесь тоже большая сфера для работы и с Великобританией, и со всеми странами Евросоюза", — отметил Комаров.

Ранее германская инжиниринговая компания Nukem Technologies (принадлежит структурам Росатома) получила право в составе международных консорциумов принять участие в выводе из эксплуатации АЭС "Филиппсбург" и "Библис" в Германии.

Технологии переработки отработавшего ядерного топлива АЭС, развиваемые сейчас Росатомом в России, эксперты называют самыми современными и не создающими рисков для окружающей среды.