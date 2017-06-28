Кирилл Комаров: Росатом открыт для широкого сотрудничества с Евросоюзом

Российская атомная отрасль готова к расширению сотрудничества со странами Евросоюза в области атомной энергетики, начатого без малого полвека назад. Госкорпорация "Росатом" видит для себя новые перспективные проекты, которые можно выполнить со странами Европы и на их территории. Об этом и о том, о каких именно проектах может идти речь в перспективе, в интервью РИА Новости в кулуарах проходящей в столице Бельгии конференции по атомной безопасности в Европе (Conference 2017 Nuclear safety in Europe) рассказал первый заместитель генерального директора — директор блока по международной деятельности Росатома Кирилл Комаров. Беседовала старший корреспондент представительства агентства в Брюсселе Мария Князева.

— Кирилл Борисович, расскажите, пожалуйста, как сейчас Росатом характеризует свое сотрудничество со странами ЕС? © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк "Зеленый" и "цифровой" Росатом: что нового показал форум "Атомэкспо-2017"

— Я не вижу сегодня абсолютно никаких проблем в сотрудничестве между Россией и ЕС в области атомной энергетики. У нас очень успешное многолетнее сотрудничество, которое началось 47 лет назад и никогда, ни на один день не прерывалось. У нас сегодня объем взаимной торговли, причем я имею в виду как поставки из России в Евросоюз и из Европы в РФ, так и наши совместные проекты в третьих странах, исчисляется ежегодно миллиардами евро. Это очень успешное взаимовыгодное сотрудничество, которое мы постоянно развиваем и дополняем новыми элементами.

— То есть санкции со стороны Евросоюза не отразились на сотрудничестве Росатома и ЕС?

— У нас нет никаких санкций в отношениях России и ЕС (в сфере атомной энергетики — ред.) Поэтому нет — все очень успешно развивается, мы запускаем проект за проектом.

— А как выход Великобритании из ЕС может повлиять на сотрудничество с Россией по атомной тематике? Это может быть на руку Росатому? © РИА Новости / Павел Лисицын Перейти в фотобанк На Урале открывается главный мировой форум по ядерным "реакторам будущего"

— Я бы не делал таких выводов, потому что есть общие международные правила, которыми мы все руководствуемся в работе с любыми странами, вне зависимости от того, входят они в Евросоюз или нет. Это стандарты МАГАТЭ, Всемирной организации операторов АЭС. А эти стандарты остаются теми же самыми. У нас есть вся необходимая международная правовая база для работы с Великобританией, которая не очень зависит о того, находится страна в Евросоюзе или нет. Мы много лет поставляем топливо (в Соединенное королевство — ред.), которое на львиную долю делается в России, хотя и по технологии французской компании Areva.

— Расскажите, пожалуйста, о возможных перспективах работы Росатома с Великобританией и Евросоюзом.

— Сейчас мы видим большой возможный фронт работы по бэк-енду в Великобритании, по выводу (энергоблоков АЭС — ред.) из эксплуатации, по переработке топлива. Сегодня очень много дискуссий относительно того, как строить хранилища для отработавшего топлива.

Наша твердая позиция состоит в том, что сегодняшний уровень технологий позволяет, прежде чем начать что-то захоранивать, очень серьезным образом переработать это. То есть извлечь из топлива все полезные материалы и свойства, которые еще можно много раз использовать, и лишь потом решать вопрос захоронения, естественно, гораздо меньшего объема материала с гораздо более коротким сроком распада. Здесь тоже большая сфера для работы и с Великобританией, и со всеми странами Евросоюза.

— Недавно было объявлено о планах организации производства российского ядерного топлива в одной из европейских стран. О каком типе топлива идет речь — для российских реакторов ВВЭР, работающих в Европе, или со временем планируется еще и организовать там выпуск российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для европейских реакторов западного дизайна? © РИА Новости / Александр Кондратюк Перейти в фотобанк Росатом к 2020 году сможет переработать любое ядерное топливо

— Мы очень открыты к разным формам сотрудничества, мы уже 20 лет сотрудничаем с Areva по изготовлению топлива по французской технологии на территории России. Это выгодно и французам, и нам, и конечному потребителю. Да, мы сейчас начали диалог, и прежде всего с нашими французскими коллегами о том, как мы можем объединить наши усилия, чтобы то же самое делать в отношении топлива по российской технологии. Это может быть и топливо для наших действующих блоков ВВЭР, и в перспективе может быть топливо квадратного дизайна.

В этом смысле атомная энергетика настолько международная отрасль, в ней все очень сильно взаимосвязано, в ней нет национально-изолированных зон. Наиболее эффективный результат можно получить только в самой широкой международной кооперации, и мы к такой кооперации готовы, мы ее реализуем.