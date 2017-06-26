Ученые РАН участвуют в разработке ядерных реакторов на быстрых нейтронах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Специалисты Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук активно участвуют в разработке в России новых ядерных реакторов на быстрых нейтронах, необходимых для развития атомной энергетики, речь идет о создании учеными специальных программных комплексов (кодов), которые помогают повысить безопасность и эффективность новых установок, сообщил журналистам директор ИБРАЭ академик Леонид Большов.

"ИБРАЭ участвует в проекте "Прорыв". Зона ответственности института — это развитие кодов нового поколения для оптимизации конструкции и обоснование безопасности "быстрых" реакторов", — сказал Большов в кулуарах открывшейся в понедельник в Екатеринбурге крупнейшей в истории международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17.

"Непосредственно с нашим участием разрабатывается больше дюжины современных компьютерных кодов с высокой предсказательной силой, которые позволяют в этой новой области, где пока еще недостаточно опыта эксплуатации, заменить его более точными расчетами и находить такие конструкции, которые при абсолютной безопасности были бы максимально эффективными и конкурентоспособными", — отметил ученый.

Выполняемый госкорпорацией "Росатом" проект "Прорыв" – один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках "Прорыва" предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. Тем самым за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

Конференция FR (от fast reactors, "быстрые реакторы") — глобальный международный форум, на который приезжают представители стран, которые занимаются тематикой этих установок, необходимых для развития атомной энергетики.

Этот форум, который пройдет 26-29 июня, будет экспертной площадкой для обмена информацией о международных и национальных программах по реакторам на быстрых нейтронах, о новых разработках в области "быстрых" реакторов и их топливных циклов. Организатором форума стало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при содействии госкорпорации "Росатом".