Ученые РАН участвуют в разработке ядерных реакторов на быстрых нейтронах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Специалисты Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук активно участвуют в разработке в России новых ядерных реакторов на быстрых нейтронах, необходимых для развития атомной энергетики, речь идет о создании учеными специальных программных комплексов (кодов), которые помогают повысить безопасность и эффективность новых установок, сообщил журналистам директор ИБРАЭ академик Леонид Большов.
"Непосредственно с нашим участием разрабатывается больше дюжины современных компьютерных кодов с высокой предсказательной силой, которые позволяют в этой новой области, где пока еще недостаточно опыта эксплуатации, заменить его более точными расчетами и находить такие конструкции, которые при абсолютной безопасности были бы максимально эффективными и конкурентоспособными", — отметил ученый.
Выполняемый госкорпорацией "Росатом" проект "Прорыв" – один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках "Прорыва" предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.
Конференция FR (от fast reactors, "быстрые реакторы") — глобальный международный форум, на который приезжают представители стран, которые занимаются тематикой этих установок, необходимых для развития атомной энергетики.
Этот форум, который пройдет 26-29 июня, будет экспертной площадкой для обмена информацией о международных и национальных программах по реакторам на быстрых нейтронах, о новых разработках в области "быстрых" реакторов и их топливных циклов. Организатором форума стало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при содействии госкорпорации "Росатом".