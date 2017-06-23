Путин в разговоре с Эрдоганом обсудил строительство АЭС "Аккую"

АНАПА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что России и Турции удастся выдержать запланированные сроки строительства АЭС "Аккую".

Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Глава российского государства поблагодарил турецкого коллегу за то, что турецкий регулятор выдал лицензию на работу российскому оператору. "Если будем двигаться такими же темпами и по другим вопросам, то мы точно выполним планы, в частности, введем первый блок АЭС к намеченному сроку", — добавил Путин.

Российский лидер позвонил турецкому коллеге с борта судна-трубоукладчика, которое в настоящее время задействовано в прокладке газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря.