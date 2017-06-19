Россия готова делиться технологиями безопасных АЭС, заявил Кириенко

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005–2016 годах.

Выступая в понедельник в Москве на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", Кириенко отметил, что все больше стран мира на разных континентах в последнее время заявили о готовности развивать у себя атомную энергетику — это и государства Ближнего Востока, и африканские страны, и страны Юго-Восточной Азии.

Кириенко отметил основное условие успешной реализации этих планов. "Крайне важно прежде всего безопасное развитие атомной энергетики", — подчеркнул он.

Россия готова представить свой передовой опыт по применению современных технологий в области безопасности АЭС, отметил Кириенко.

Он напомнил, что ранее в России был введен в эксплуатацию шестой энергоблок Нововоронежской АЭС — первый в мире действующий блок поколения "три плюс", соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, требованиям безопасности. Ранее в РФ на Белоярской АЭС был пущен и уникальный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800. На нем будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла, необходимых для решения ресурсных и экологических задач атомной энергетики в будущем.

Атомная энергетика дает и "мощнейший импульс" развитию "зеленой" энергетики, способствуя значительному сокращению парниковых газов, и позволяет динамично развивать экономику, отметил Кириенко.

"Мы очень бережно относимся к нашему многолетнему партнерству с разными странами. Очень надеемся, что и после этого форума у нас добавится много партнеров, с которыми мы будем развивать безопасную, "зеленую" атомную энергетику", — сказал Кириенко.

"Атомэкспо" — крупнейшая выставочная и деловая площадка в атомной энергетике. Росатом — организатор форума. Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").