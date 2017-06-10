Договоренностей о строительстве АЭС в Казахстане пока нет, сообщил Лихачев

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Договоренностей между Москвой и Астаной о возможном строительстве с участием России АЭС в Казахстане на сегодняшний день нет, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы бы с удовольствием выполнили эту задачу, но все зависит от правительства Казахстана, пока никаких договоренностей нет", — сказал Лихачев на Экспо-2017.

Ранее неоднократно сообщалось, что "Росатом" готов участвовать в строительстве АЭС в Казахстане, но все зависит от потребностей Казахстана в атомной генерации. Также сообщалось, что в настоящее время в Казахстане избыток энергомощностей, что делает экономически нецелесообразным сооружение АЭС.