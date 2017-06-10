Глава Росатома отметил низкую себестоимость добычи урана в Казахстане

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Проекты Росатома по добыче урана в Казахстане являются самыми низкими по себестоимости в мире, сообщил журналистам в субботу гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"У нас есть ряд совместных проектов по добыче урана. Это самые низкие по себестоимости добычи проекты в мире", — сказал он на панельной дискуссии в рамках Экспо-2017.

Лихачев отметил, что еще не так давно Казатомпром и Росатом были подразделениями одного министерства, поэтому они используют "общие подходы и общие научные школы", и выразил надежду, что стороны вместе будут "участвовать в развитии отрасли и увеличивать вклад казахстанцев в развитие мирного атома".

В октябре 2016 года Россия и Казахстан подписали план совместных действий до 2018 года, а также меморандум о расширении стратегического сотрудничества в области ядерно-топливного цикла между Росатомом, минэнергетики Казахстана и Казатопромом. Стороны договорились сосредоточить усилия на дальнейшем развитии партнерских отношений с использованием существующей инфраструктуры совместных предприятий, в том числе в сегментах добычи природного урана, конверсии, обогащении, фабрикации топлива и заключительной стадии ядерно-топливного цикла.