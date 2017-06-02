Росатом намерен пригласить Индию в проект строительства АЭС в Бангладеш

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев (слева) и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев (слева) и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует пригласить индийских специалистов к реализации проекта строительства с участием РФ первой бангладешской АЭС "Руппур", сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, проект активно развивается, на площадке АЭС до конца года намечено залить первый бетон.

"Кстати, от Индии к Бангдадеш можно перебросить вот какой "мостик". Мы рассматриваем возможность приглашения индийских специалистов к участию в проекте "Руппур", — сказал Лихачев.

"Эту идею ранее на саммите БРИКС в Гоа предложила индийская сторона, наши бенгальские партнеры не возражают против такого подхода. Речь идет о привлечении индийских специалистов для подготовки кадров, технических консультаций. Наконец, нам не помешает участие индийских коллег и в самом строительстве, это поможет оптимизировать работы", — сообщил глава "Росатома".

Лихачев отметил, что "без сомнения, такой подход повысит уровень доверия бенгальской стороны к проекту АЭС "Руппур".

Площадка АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями и соответствуют самым современным требованиям надежности и безопасности.

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Ранее сообщалось, что первый блок АЭС "Руппур" планируется запустить в 2022 году, второй — в 2023 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта, по сообщениям бангладешских СМИ, составит до 13 миллиардов долларов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.