Росатом намерен пригласить Индию в проект строительства АЭС в Бангладеш
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует пригласить индийских специалистов к реализации проекта строительства с участием РФ первой бангладешской АЭС "Руппур", сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, проект активно развивается, на площадке АЭС до конца года намечено залить первый бетон.
"Кстати, от Индии к Бангдадеш можно перебросить вот какой "мостик". Мы рассматриваем возможность приглашения индийских специалистов к участию в проекте "Руппур", — сказал Лихачев.
"Эту идею ранее на саммите БРИКС в Гоа предложила индийская сторона, наши бенгальские партнеры не возражают против такого подхода. Речь идет о привлечении индийских специалистов для подготовки кадров, технических консультаций. Наконец, нам не помешает участие индийских коллег и в самом строительстве, это поможет оптимизировать работы", — сообщил глава "Росатома".
Лихачев отметил, что "без сомнения, такой подход повысит уровень доверия бенгальской стороны к проекту АЭС "Руппур".
Площадка АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями и соответствуют самым современным требованиям надежности и безопасности.
Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Ранее сообщалось, что первый блок АЭС "Руппур" планируется запустить в 2022 году, второй — в 2023 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта, по сообщениям бангладешских СМИ, составит до 13 миллиардов долларов.
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