Алексей Лихачев: Росатом активно участвует в "озеленении" энергетики

Снижение объемов выбросов парниковых газов считается ключевым вопросом современной экологии, застрагивающим многие экономические и политические аспекты. Для решения этой проблемы планируется использовать технологии, развиваемые разными странами и отдельными отраслями. Как лучше применять такие технологии, обсуждалось на Петербургском международном экономическом форуме. Каким образом технологии атомной отрасли помогут развитию "зеленой" энергетики, а также о текущем статусе и перспективах развития сотрудничества России и Индии в атомной энергетике, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Владимиру Сычеву в рамках ПМЭФ сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
— Алексей Евгеньевич, атом и "зеленая" энергетика — сочетание, которое непосвященному человеку может показаться довольно необычным, тем не менее оно вошло в повестку глобальной энергетики. Подтверждением тому можно считать прошедшую в рамках ПМЭФ большую сессию по этой теме. Каким видит Росатом свою роль в "озеленении" энергетики — не только с помощью атомных технологий, но и с помощью технологий ветро- и гидроэнергетики?
— Исходные цифры довольно тревожные — в общем объеме мировой генерации две трети занимает генерация на основе углеводородного сырья, причем в этих двух третях львиную долю, более 40%, занимает уголь. Это тревожные цифры, поскольку не надо напоминать, насколько выбросы от угольной генерации создают угрозы для человека и природы. Сюда добавляется и доля в более чем 20% газа, может быть, менее заметного с точки зрения негативного воздействия на человека, чем уголь, но дающего не меньший вклад в парниковый эффект, чем уголь. Четыре-пять процентов приходится на долю генерации за счет нефти и нефтепродуктов.
— Как идут проекты Росатома по ветроэнергетике?
— Есть правительственная программа увеличения совокупной установленной мощности ветрогенерации к 2023-2024 году примерно до 3,7 ГВт с оборотом около 200 миллиардов рублей. Это амбициозная цель.
— Известно, что Росатом будет и выпускать оборудование для ветроустановок.
— Тут заключается наш общий подход — дело в том, что даже если бы не было требования правительства, мы все равно ставили бы целью максимальную локализацию производства такого оборудования на своих производственных площадях. На сегодняшний день локализация по адыгейскому проекту достигает 70%, весьма солидная цифра. Здесь включены предприятия нашего энергомашиностроительного дивизиона.
— А что вы скажете о технологиях Росатома для гидроэнергетики, а именно о мини-ГЭС?
— Спрос на этом рынке есть. Речь идет о странах, где ландшафт, например гористая местность, не позволяет строить мощные сети. Недаром мы заключили первый контракт на поставки своих мини-ГЭС с Грузией. Такие установки производит дочернее предприятие нашего энергомашиностроительного дивизиона, венгерская компания "Ganz EEM".
Мы заключили с одной из южноафриканских компаний соглашение о продвижения этого нашего продукта не только в ЮАР, но и странах к югу от Сахары. Большая потребность в мини-ГЭС у островных государств.
— Какие еще страны могут стать покупателями мини-ГЭС от Росатома?
— Турция и Индия проявляют интерес. Я бы добавил сюда страны Юго-Восточной Азии — Индонезию, Филиппины. В последнее время активизировались политические и экономические контакты с Филиппинами. Президент Дутерте настроен на серьезную перезагрузку внешнеэкономической повестки и серьезно ориентирован на Российскую Федерацию. Будем предлагать им наш продукт.
— Одним из главных событий текущего года для нашей атомной отрасли стало подписание в четверг на полях ПМЭФ генерального рамочного соглашения с Индией о строительстве третьей очереди (пятый и шестой блоки) АЭС "Куданкулам". Каков статус наших атомных проектов с индийскими партнерами?
— Не могу не сказать, что это достойный результат той работы, который подвели вчера наши лидеры. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что реализация проектов в атомной сфере с Российской Федерацией для Дели является абсолютно позитивным фактом, самым лучшим примером не только с точки зрения существующего положения дел, но и перспектив развития, и что это флагманский пример для двустороннего сотрудничества Индии с другими странами. Россия была отмечена как главный партнер Индии в развитии ее атомной энергетики.
Что касается уже построенных блоков, то в 2016 году мы передали индийскому народу первый блок станции, сдали в гарантийную эксплуатацию второй энергоблок. Третий и четвертый блоки в стадии активного строительства. Идет подготовка к заливке в ближайшее время первого бетона, которая ознаменует начало фактического, полноценного строительства блоков.
— Как оценивается специалистами работа первой очереди станции?
— У нас здесь очень хорошие показатели как по объемам генерации, так и по надежности работы блоков. Более того, достигнутые результаты даже превышают проектные показатели.
— Каким будет дальнейшее развитие сотрудничества Росатома с Индией по строительству АЭС?
— В декабре 2014 года было подписано так называемое совместное видение по развитию индийской атомной энергетики — фактически договор о намерениях по расширению сотрудничества. Этот документ предполагает строительство Россией в Индии в течение 20 лет не менее 12 атомных блоков по российским технологиям.
— Какие еще технологии Росатом предлагает Индии?
— У нас подписано соглашение об использовании радиационных технологий примерно на 20 сельскохозяйственных объектах Индии. Для индийской стороны продовольственная безопасность является значимым вопросом, и применение радиационных технологий для обеззараживания продуктов очень актуально.
Идут, но пока еще не вышли на финальную стадию переговоры о возможности использования российских опреснительных установок для обеспечения Индии пресной водой. Это тоже хороший пример нового продукта, который имеет большие перспективы выхода на региональные рынки с учетом конкретных потребностей отдельных стран и который можно будет включать в комплексное предложение Росатома этим странам.
— Рядом с Индией расположена и площадка строящейся Росатомом первой бангладешской АЭС "Руппур" в составе двух блоков ВВЭР-1200. На каком этапе находится проект?
— Он тоже активно развивается, на площадке АЭС до конца года намечено залить первый бетон. Кстати, от Индии к Бангдадеш можно перебросить вот какой мостик — мы рассматриваем возможность приглашения индийских специалистов к участию в проекте "Руппур". Эту идею ранее на саммите БРИКС в Гоа предложила индийская сторона, наши бенгальские партнеры не возражают против такого подхода. Речь идет о привлечении индийских специалистов для подготовки кадров, технических консультаций. Наконец, нам не помешает участие индийских коллег и в самом строительстве, это поможет оптимизировать работы. Без сомнения, такой подход повысит уровень доверия бенгальской стороны к проекту АЭС "Руппур".