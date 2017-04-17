Российские ученые разработали новую ядерную энергоустановку

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские специалисты разработали технические предложения по созданию малогабаритной энергетической электроядерной установки, в которой принципиально исключена возможность аварии из-за неуправляемой цепной ядерной реакции, подобной той, что случилась на Чернобыльской АЭС, говорится в опубликованном на сайте Российской академии наук докладе о состоянии фундаментальных наук в РФ и о важнейших научных достижениях российских ученых в 2016 году.

Повышение уровня безопасности ядерных систем – одна из основных тенденций развития современной атомной энергетики. В ряде стран ведутся разработки в области электроядерных установок, исключающих аварии, связанные с неконтролируемым развитием цепной реакции.

Эти установки представляют собой так называемый подкритический ядерный реактор, в котором невозможна самоподдерживающаяся цепная реакция, а также дополнительный внешний источник нейтронов, создаваемых с помощью ускорителя заряженных частиц. Пучок заряженных частиц из ускорителя "обстреливает" специальную мишень из тяжелого химического элемента (например, бериллия), в результате чего высвобождаются нейтроны, которые вызывают контролируемое деление атомных ядер в активной зоне реактора.

Как следует из опубликованного доклада, в России под эгидой ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (Санкт-Петербург) разработаны технические предложения по созданию малогабаритной (защитный контейнер диаметром 10 метров и длиной 35 метров) электроядерной установки полезной мощностью 25 МВт. В состав установки входят линейный ускоритель протонов с относительно низкой энергией пучка, подкритический одноконтурный высокотемпературный газоохлаждаемый реактор тепловой мощностью 200 МВт с гелиевым теплоносителем.

Выполненные работы позволяют создать малогабаритную энергетическую электроядерную установку, отмечается в докладе. Помимо этого, в перспективе возможно применение таких установок для "выжигания" долгоживущих радиоактивных отходов, что важно с точки зрения решения экологических проблем ядерной энергетики.