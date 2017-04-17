США
17.0417 апреля15:04МСК
USD56.25-0.04
EUR59.84+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Российские ученые добились в 2016 году важных результатов в атомной отрасли

14:4217.04.2017
(обновлено: 14:45 17.04.2017)
0210
Атомная электростанция. Архивное фото
© Fotolia/ chalabala

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Специалисты институтов Российской академии наук в минувшем году добились значительных результатов в областях, относящихся к атомной отрасли, следует из опубликованного на сайте РАН доклада о состоянии фундаментальных наук в РФ и о важнейших научных достижениях российских ученых в 2016 году.

Вопросы безопасности АЭС

Атомная электростанция. Архивное фото
© Fotolia/ chalabala
Решение о разработке в РФ атомного "комплекса будущего" примут в этом году
Тяжелые аварии на атомных станциях с водо-водяными реакторами, связанные с разрушением их активной зоны, угрожают выходом большого количества радиоактивных веществ, а также водорода (то, что произошло при аварии на японской АЭС "Фукусима-1"). Поэтому одной из важнейших задач обеспечения безопасности АЭС является оценка возможного количества образующегося водорода, его пространственного распределения под защитной оболочкой атомного энергоблока и выявлении мест, где концентрация водорода может быть взрывоопасной.

В Институте проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН выполнен комплекс расчетно-экспериментальных исследований процессов в атмосфере защитной оболочки энергоблоков АЭС при тяжелых авариях, потенциально угрожающих выходом накопленной радиоактивности в окружающую среду. В частности, с использованием специальных компьютерных программ, так называемых CFD-кодов, детально изучены и экспериментально обоснованы модели основных процессов в атмосфере защитной оболочки, в том числе с участием водорода.

Кроме того, научно обоснованы возможности применения CFD-кодов в моделировании распространения под защитной оболочкой радиоактивных продуктов деления в виде разносортных аэрозолей. Также впервые в России была продемонстрирована возможность приложения CFD-кодов в качестве средства уточненного так называемого детерминистического анализа водородной безопасности при авариях на АЭС.

Работа была выполнена ИБРАЭ при поддержке госкорпорации "Росатом" и европейских организаций (Евратом, ОЭСР) совместно с российскими (Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина, Государственный научный центр РФ – Физико-энергетический институт имени Лейпунского, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") и зарубежными научными организациями.

Утилизация радиоактивных отходов

Загрузка ядерного топлива в реактор АЭС. Архивное фото
© Фото: управление информации и общественных связей РостАЭС
Египетские депутаты оценили надежность российских атомных технологий
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени Тананаева Кольского научного центра РАН совместно с Северо-Западным научно-производственным центром "Социум" разработал схемы получения новых материалов, пригодных для утилизации жидких радиоактивных отходов. Речь идет о синтетических аналогах редких минералов из группы мезапористых каркасных титаносиликатов, которые можно получать из доступного минерального сырья.

Отмечается, что новые материалы испытаны на объектах предприятия Росатома "РосРАО" в качестве сорбентов для утилизации жидких радиоактивных отходов и для получения высокоустойчивой керамики, пригодной для длительного захоронения или использования в качестве энергетических источников.

По мнению разработчиков, созданное для реализации разработки предприятие "Центр синтеза новых функциональных материалов" может рассматриваться как первая ячейка Кольского химико-технологического кластера по производству стратегических материалов из отечественного сырья.

Кремний для нового эталона массы

Президент национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Ковальчук: атомной отрасли России необходим институт научного руководства
В Институте химии высокочистых веществ имени Девятых (ИХВВ, Нижний Новгород) разработана и реализована фторидно-гидридная технология, позволяющая устойчиво получать крупногабаритные образцы поликристаллического стабильного изотопа кремний-28, который необходим для создания нового международного эталона массы.

Изготовленный более ста лет назад платино-иридиевый эталон килограмма, который хранится в Международном бюро мер и весов в городе Севр близ Парижа, постепенно (хоть и очень небольшими порциями) теряет свои атомы, в результате уменьшается его масса. Поэтому в 2005 году по рекомендации Международного бюро мер и весов началась разработка новых определений основных единиц измерения, в том числе единицы массы — килограмма. Новый эталон будет иметь вид идеального шара, изготовленного из монокристалла стабильного изотопа кремния-28.

Этот изотоп оказался удобен для создания эталона массы потому, что образцы из него хотя и будут тоже терять атомы, но скорость их потери можно будет определить с высокой точностью и вовремя внести необходимые поправки.

Новый эталон будет изготовлен в рамках международных проектов "Авогадро", "Килограмм-2" и "Килограмм-3" по уточнению постоянной Авогадро и созданию нового эталона массы в лаборатории Физико-технического федерального ведомства Германии в Брауншвейге. "Выращиванием" монокристалла кремния-28 для этого эталона занимается Институт роста кристаллов в Берлине. Наработку поликристаллического кремния, из которого будет создан монокристалл, ведет Институт химии высокочистых веществ имени Девятых. А первичное, исходное сырье — тетрафторид кремния-28 — поставило предприятие топливной компании Росатома ТВЭЛ "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край).

Как отмечается в докладе, уже получены четыре образца поликристаллического кремния-28 массой более шести килограммов каждый.

Ожидается, что новый эталон килограмма займет свое место в Палате мер и весов в Париже в 2018 году.

Комментировать
+
Ядерные технологии
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена