США
12.0112 января02:52МСК
USD60.16+0.21
EUR63.52-0.03
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Болгарии оставили в силе решение о прекращении строительства АЭС "Белене"

16:4611.01.2017
23095
Строительство АЭС Белене. Архивное фото
© AP Photo/ Valentina Petrova

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Парламент Болгарии в среду проголосовал против предложения Социалистической партии (БСП) об отмене решения по прекращению строительства АЭС "Белене".

Строительство АЭС Белене. Архивное фото
© REUTERS/ Stoyan Nenov
СМИ Болгарии назвали срок доставки корпусов реакторов для АЭС "Белене"

Агентство Focus сообщило, что против отмены решения высказались 64 парламентария, предложение поддержали 50 человек, еще 24 воздержались.

Ранее БСП внесла на рассмотрение парламента предложение о том, чтобы возложить на Министерский совет страны обязанности по реализации проекта. Согласно предложению социалистов, министр энергетики страны должен был бы предоставлять отчет о ходе осуществления работ по данному проекту каждые три месяца.

Решение о приостановке строительства АЭС было принято 29 марта 2012 года.

История проекта АЭС "БЕЛЕНЕ"

В 2006 году российский "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") выиграл международный тендер на сооружение двух блоков АЭС "Белене". На станции планировалось установить российские реакторные установки ВВЭР-1000. Корпуса реакторов изготавливались на "Ижорских заводах" в Санкт-Петербурге.

В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект АЭС "Белене" был заморожен. В 2010 году стороны подписали меморандум о создании проектной компании по строительству "Белене", которая удовлетворяла новым требованиям болгарского правительства.

Кандидат в президенты от правящей правоцентристской партии Болгарии Росен Плевнелиев. Архивное фото
© РИА Новости. Stoyan Nenov
Болгарский синдром: почему власть тянется к Западу, а народ – к России

В 2011 году "Атомстройэкспорт", который к тому времени уже понес существенные затраты на проектирование "Белене" и лицензирование проекта, подготовку площадки (в том числе демонтаж старых конструкций) и заказ оборудования длинного цикла изготовления, обратился с иском в международный арбитраж.

Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве 14 июня 2016 года вынес решение, по которому НЭК должна была выплатить "Атомстройэкспорту" 601,6 миллиона евро в качестве компенсации за ущерб от срыва проекта АЭС "Белене". Судьи тогда отдельно указали, что вплоть до полного погашения всей суммы ущерба в пользу "Атомстройэкспорта" начисляется неустойка в 167 тысяч евро ежедневно. НЭК полностью выплатила компенсацию в начале декабря 2016 года.

Сейчас в Болгарии идет обсуждение возможности строительства АЭС "Белене" на рыночных принципах, то есть без участия государства и без госгарантий. Сообщалось, что активы АЭС "Белене" намечено выделить в самостоятельную компанию, которая будет предложена для приватизации.

Комментировать
+
Ядерные технологии
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.