В Болгарии оставили в силе решение о прекращении строительства АЭС "Белене"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Парламент Болгарии в среду проголосовал против предложения Социалистической партии (БСП) об отмене решения по прекращению строительства АЭС "Белене".

Агентство Focus сообщило, что против отмены решения высказались 64 парламентария, предложение поддержали 50 человек, еще 24 воздержались.

Ранее БСП внесла на рассмотрение парламента предложение о том, чтобы возложить на Министерский совет страны обязанности по реализации проекта. Согласно предложению социалистов, министр энергетики страны должен был бы предоставлять отчет о ходе осуществления работ по данному проекту каждые три месяца.

Решение о приостановке строительства АЭС было принято 29 марта 2012 года.

История проекта АЭС "БЕЛЕНЕ"

В 2006 году российский "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") выиграл международный тендер на сооружение двух блоков АЭС "Белене". На станции планировалось установить российские реакторные установки ВВЭР-1000. Корпуса реакторов изготавливались на "Ижорских заводах" в Санкт-Петербурге.

В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект АЭС "Белене" был заморожен. В 2010 году стороны подписали меморандум о создании проектной компании по строительству "Белене", которая удовлетворяла новым требованиям болгарского правительства.

В 2011 году "Атомстройэкспорт", который к тому времени уже понес существенные затраты на проектирование "Белене" и лицензирование проекта, подготовку площадки (в том числе демонтаж старых конструкций) и заказ оборудования длинного цикла изготовления, обратился с иском в международный арбитраж.

Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве 14 июня 2016 года вынес решение, по которому НЭК должна была выплатить "Атомстройэкспорту" 601,6 миллиона евро в качестве компенсации за ущерб от срыва проекта АЭС "Белене". Судьи тогда отдельно указали, что вплоть до полного погашения всей суммы ущерба в пользу "Атомстройэкспорта" начисляется неустойка в 167 тысяч евро ежедневно. НЭК полностью выплатила компенсацию в начале декабря 2016 года.

Сейчас в Болгарии идет обсуждение возможности строительства АЭС "Белене" на рыночных принципах, то есть без участия государства и без госгарантий. Сообщалось, что активы АЭС "Белене" намечено выделить в самостоятельную компанию, которая будет предложена для приватизации.