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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Казахстан в 2017 году сократит добычу урана на 10% от плана

07:1910.01.2017
0620
Бочки с ураном. Архивное фото
© AP Photo/ Dmitry Lovetsky

АЛМА-АТА, 10 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Национальная атомная компания "Казатомпром" планирует в 2017 году сократить добычу урана на 10% от ранее запланированного объема, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления Аскара Жумагалиева.

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© РИА Новости. Александр Кряжев
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Казахстан в 2015 году добыл 23,8 тысячи тонн урана против 22,829 тысячи тонн в 2014 году (рост на 4,3%). При этом непосредственно "Казатомпром" с учетом долей участия в дочерних и зависимых предприятиях в 2015 году добыл 13 тысяч тонн урана (13,156 тысячи тонн в 2014 году). Компания не сообщала информацию о добыче в 2016 году.

"Председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Аскар Жумагалиев объявил сегодня о том, что в связи с длительным восстановлением на урановом рынке планируемая добыча урана в Республике Казахстан на 2017 год будет снижена приблизительно на 10%. Сокращение составит свыше 2 тысяч тонн урана (более 5 миллионов фунтов U3O8) от планового производства 2017 года", — сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе.

Заготовка из высокообогащенного урана. Архивное фото
© Фото: public domain
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В сообщении напоминается, что добыча урана в Казахстане осуществляется дочерними и совместными предприятиями "Казатомпрома" вместе с зарубежными партнерами. Точные объемы производства для каждого рудника и совместного предприятия определены и утверждены соответствующими решениями управляющих органов.

Согласно пресс-релизу, эти корректировки уровня производства соответствуют положениям соглашений Казахстана по недропользованию, которые регулируют каждое предприятие.

"В то время как перспективы ядерной энергетики продолжают расти все также уверенно, как это было в течение многих лет, в ближайшем будущем реалиями уранового рынка будет перенасыщение. АО "НАК "Казатомпром" и его партнерам по совместным предприятиям пришлось принять ответственные решения в свете этих проблем на рынке", — сказал Жумагалиев.

Бочка с низкообогащенным ураном
© Flickr/ NNSANews
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По его словам, "будет лучше для наших акционеров и стейкхолдеров, чтобы эти стратегические казахстанские ресурсы на некоторое время оставались в недрах земли, чем были бы использованы в текущей ситуации перенасыщенного рынка". По информации главы компании, уран будет реализован при более благоприятной ситуации на рынке в ближайшие годы.

По данным Жумагалиева, даже с учетом планируемого сокращения "Казатомпром" "остается мировым лидером по добыче урана и продолжит поддерживать рост ядерной энергетики по всему миру".

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