Казахстан в 2017 году сократит добычу урана на 10% от плана

АЛМА-АТА, 10 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Национальная атомная компания "Казатомпром" планирует в 2017 году сократить добычу урана на 10% от ранее запланированного объема, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления Аскара Жумагалиева.
"Председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Аскар Жумагалиев объявил сегодня о том, что в связи с длительным восстановлением на урановом рынке планируемая добыча урана в Республике Казахстан на 2017 год будет снижена приблизительно на 10%. Сокращение составит свыше 2 тысяч тонн урана (более 5 миллионов фунтов U3O8) от планового производства 2017 года", — сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе.
Согласно пресс-релизу, эти корректировки уровня производства соответствуют положениям соглашений Казахстана по недропользованию, которые регулируют каждое предприятие.
"В то время как перспективы ядерной энергетики продолжают расти все также уверенно, как это было в течение многих лет, в ближайшем будущем реалиями уранового рынка будет перенасыщение. АО "НАК "Казатомпром" и его партнерам по совместным предприятиям пришлось принять ответственные решения в свете этих проблем на рынке", — сказал Жумагалиев.
По данным Жумагалиева, даже с учетом планируемого сокращения "Казатомпром" "остается мировым лидером по добыче урана и продолжит поддерживать рост ядерной энергетики по всему миру".