Атомщики России и Казахстана наметят пути партнерства по выпуску бериллия

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Специалисты атомной отрасли России и Казахстана до лета 2017 года должны разработать программу сотрудничества, направленную на разработку новых технологий получения стратегически важного материала бериллия из новых концентратов, для этого создается рабочая группа, сообщила пресс-служба АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ, входит в научный дивизион Росатома).

Бериллий — редкий металл, обладающий совокупностью уникальных физических и механических свойств, подходящих для широкого диапазона применений. Бериллий используется во многих отраслях промышленности. Он необходим в атомной и аэрокосмической отраслях, используется в производстве телекоммуникационного оборудования. В настоящее время потребности России в бериллии удовлетворяются за счет импорта.

Решение о создании рабочей группы было принято на прошедшем ранее в Усть-Каменогорске (Казахстан) совещании по вопросам сотрудничества в области бериллиевых и танталовых технологий. В мероприятии приняли участие представители научного дивизиона Росатома АО "Наука и инновации", АО "ВНИИХТ", АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) и АО "Ульбинский металлургический завод" (УМЗ, Казахстан, входит в НАК "Казатомпром").

Как сообщил директор по науке ВНИИХТ Алексей Ананьев, к 1 мая 2017 года рабочая группа должна будет подготовить программу сотрудничества, направленную на разработку новых технологий обогащения руд российских месторождений и получения гидроксида бериллия из новых концентратов.

Отмечено, что практически монопольный поставщик бериллия на российский рынок, Ульбинский металлургический завод, очень заинтересован в российском сырье. По итогам совещания было решено, что УМЗ к 1 марта подготовит требования для перспективных бериллиевых концентратов, необходимых ему для производства бериллия. А ВНИИНМ, в свою очередь, сформулирует свои технические требования к новым сортам бериллия для нужд рентгеновской оптики.

ВНИИХТ — ведущее предприятие Росатома по созданию и освоению технологий добычи и переработки различного редкометального сырья, ВНИИНМ — ведущий научно-исследовательский институт Росатома по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения. Ульбинский металлургический завод объединяет у себя производства урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции.