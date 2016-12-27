Эксперт: Кириенко обеспечит развитие российской атомной отрасли

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на посту главы наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" обеспечит дальнейшее развитие российской атомной отрасли, уверен директор исследовательского центра "Промышленность и общество" Игорь Рябов.
Кириенко руководил российской атомной отраслью с 2005 года — сначала в качестве главы Федерального агентства по атомной энергии, а с декабря 2007 года — в качестве генерального директора Росатома. По мнению специалистов, при Кириенко атомная отрасль России перешла от стагнации к уверенному развитию, Росатом стал одним из мировых высокотехнологичных лидеров. В начале октября 2016 года указом президента Кириенко был назначен первым замруководителя администрации Кремля. Росатом возглавил Алексей Лихачев, ранее работавший первым заместителем министра экономического развития.
"Во-первых, это распространенная практика — высшим должностным лицам государства возглавлять органы управления крупных корпораций. Во-вторых, назначение первого заместителя главы администрации президента в корпорацию, где он был долгие годы генеральным директором — это сигнал преемственности в политике развития Росатома", — пояснил собеседник агентства.
В-третьих, назначение на пост главы набсовета Росатома лично устраивает Сергея Кириенко, сказал эксперт.
"Кириенко — человек, мыслящий стратегически, а таким людям всегда не совсем комфортно оставлять дело, которое он просчитывал на годы вперед. Теперь у него есть официальный статус для сопровождения начатых проектов", — отметил Рябов.