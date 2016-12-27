Эксперт: Кириенко обеспечит развитие российской атомной отрасли

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на посту главы наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" обеспечит дальнейшее развитие российской атомной отрасли, уверен директор исследовательского центра "Промышленность и общество" Игорь Рябов.

В соответствии с опубликованным во вторник указом президента страны, Кириенко возглавил наблюдательный совет Росатома — высший орган управления госкорпорацией.

Кириенко руководил российской атомной отраслью с 2005 года — сначала в качестве главы Федерального агентства по атомной энергии, а с декабря 2007 года — в качестве генерального директора Росатома. По мнению специалистов, при Кириенко атомная отрасль России перешла от стагнации к уверенному развитию, Росатом стал одним из мировых высокотехнологичных лидеров. В начале октября 2016 года указом президента Кириенко был назначен первым замруководителя администрации Кремля. Росатом возглавил Алексей Лихачев, ранее работавший первым заместителем министра экономического развития.

Назначение Сергея Кириенко главой наблюдательного совета Росатома объяснимо, сказал Рябов РИА Новости.

"Во-первых, это распространенная практика — высшим должностным лицам государства возглавлять органы управления крупных корпораций. Во-вторых, назначение первого заместителя главы администрации президента в корпорацию, где он был долгие годы генеральным директором — это сигнал преемственности в политике развития Росатома", — пояснил собеседник агентства.

"Понятно, что человек, с которым связаны успехи корпорации в последние годы, лучше всего чувствует новые задачи и способен обеспечить со стороны государства реализацию важных для Росатома проектов. В частности, со стороны российского государства необходимо содействовать входу российских атомщиков и производителей оборудования в отрасли и в смежных отраслях на мировой рынок, в третьи и развивающиеся страны. Росатом реально нуждается в такой поддержке", — добавил Рябов.

В-третьих, назначение на пост главы набсовета Росатома лично устраивает Сергея Кириенко, сказал эксперт.

"Кириенко — человек, мыслящий стратегически, а таким людям всегда не совсем комфортно оставлять дело, которое он просчитывал на годы вперед. Теперь у него есть официальный статус для сопровождения начатых проектов", — отметил Рябов.