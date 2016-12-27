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Эксперт: Кириенко обеспечит развитие российской атомной отрасли

16:5927.12.2016
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Глава наблюдательного совета госкорпорации Росатом Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на посту главы наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" обеспечит дальнейшее развитие российской атомной отрасли, уверен директор исследовательского центра "Промышленность и общество" Игорь Рябов.

Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости. Вадим Жернов
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Кириенко возглавил наблюдательный совет "Росатома"
В соответствии с опубликованным во вторник указом президента страны, Кириенко возглавил наблюдательный совет Росатома — высший орган управления госкорпорацией.

Кириенко руководил российской атомной отраслью с 2005 года — сначала в качестве главы Федерального агентства по атомной энергии, а с декабря 2007 года — в качестве генерального директора Росатома. По мнению специалистов, при Кириенко атомная отрасль России перешла от стагнации к уверенному развитию, Росатом стал одним из мировых высокотехнологичных лидеров. В начале октября 2016 года указом президента Кириенко был назначен первым замруководителя администрации Кремля. Росатом возглавил Алексей Лихачев, ранее работавший первым заместителем министра экономического развития.

Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Экс-премьер, депутат-либерал, атомщик: Кириенко вернулся в политику
Назначение Сергея Кириенко главой наблюдательного совета Росатома объяснимо, сказал Рябов РИА Новости.

"Во-первых, это распространенная практика — высшим должностным лицам государства возглавлять органы управления крупных корпораций. Во-вторых, назначение первого заместителя главы администрации президента в корпорацию, где он был долгие годы генеральным директором — это сигнал преемственности в политике развития Росатома", — пояснил собеседник агентства.

Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Лихачев сменил Кириенко на посту главы "Росатома"
"Понятно, что человек, с которым связаны успехи корпорации в последние годы, лучше всего чувствует новые задачи и способен обеспечить со стороны государства реализацию важных для Росатома проектов. В частности, со стороны российского государства необходимо содействовать входу российских атомщиков и производителей оборудования в отрасли и в смежных отраслях на мировой рынок, в третьи и развивающиеся страны. Росатом реально нуждается в такой поддержке", — добавил Рябов.

В-третьих, назначение на пост главы набсовета Росатома лично устраивает Сергея Кириенко, сказал эксперт.

"Кириенко — человек, мыслящий стратегически, а таким людям всегда не совсем комфортно оставлять дело, которое он просчитывал на годы вперед. Теперь у него есть официальный статус для сопровождения начатых проектов", — отметил Рябов.

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