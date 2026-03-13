Рейтинг@Mail.ru
Совместимость ♋Рак и ♍Дева: любовь, брак, дружба, карьера
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 13.03.2026 (обновлено: 11:35 13.03.2026)
https://ria.ru/astrologiya/sovmestimost-rak-deva/
Совместимость Рак и Дева: полный гороскоп отношений
Совместимость ♋Рак и ♍Дева: любовь, брак, дружба, карьера
Совместимость Рак и Дева: полный гороскоп отношений
Точный гороскоп совместимости знаков зодиака Рак и Дева, любовные и сексуальные отношения, дружба, работа для мужчин и женщин данной пары знаков.
2026-03-13T10:35:00+03:00
2026-03-13T11:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080426139_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_9cf00b5e590548709b32f964d6e36122.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Либра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076857363_0:10:474:484_100x100_80_0_0_21c1f3b32a877d95b7fb9b598e686b72.jpg
Дарья Либра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076857363_0:10:474:484_100x100_80_0_0_21c1f3b32a877d95b7fb9b598e686b72.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080426139_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_26e06a5470e5dfa15c46e6a854852879.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Главная / Астрология / Совместимость знаков

Совместимость Рак и Дева: полный гороскоп отношений

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомРак и Дева
Рак и Дева - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Рак и Дева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Либра Дарья
Приглашенный эксперт
Дарья Либра
Астролог
Все материалы
Оглавление
Совместимость знаков зодиака Рак и Дева считается одной из самых гармоничных среди союза стихий. Это пара, где встречаются водный знак и земной знак, эмоции и рациональность, интуиция и расчет. Подробнее об этом союзе читайте в материале РИА Новости.

Общая характеристика пары

Знаки зодиака Рак и Дева образуют гармоничный аспект — секстиль. В астрологии это угол в 60° между планетами. Он считается позитивным: энергии не конфликтуют, а дополняют друг друга.
Секстиль возникает между совместимыми стихиями — например, между Землей и Водой. Принцип прост: Земля питает Воду, а Вода делает Землю плодородной.
Однако важно понимать, что секстиль — это не "автоматическое счастье", а возможность. Он открывает шанс на гармонию, если партнеры готовы действовать и развивать отношения.
Управители пары Рак и Дева — Луна (Рак) и Меркурий (Дева). Луна отвечает за чувства, безопасность и эмоциональную память. Меркурий — за логику, анализ и коммуникацию.
Астролог Дарья Либра описывает этот союз следующим образом: "Дева и Рак формируют союз Земли и Воды, где отношения выстраиваются не на внешнем социальном эффекте, а на внутреннем ощущении надежности и безопасности. Здесь ценят стабильность, предсказуемость и доверие. Такое партнерство редко бывает бурным, так как направлено на сохранение и укрепление связи.
Различия проявляются в способе выражения чувств и эмоций. Рак живет внутренним миром, тонко реагирует на атмосферу, интонацию, манеру подачи, поэтому не так важно "что" говорят Раку, а “как” это говорят. Дева проявляет привязанность иначе, демонстрируя ее через заботу в делах, внимание к деталям и поддержку в конкретно-прикладных вопросах. Из-за этого может создаваться ощущение разной “громкости” чувств, где Дева молча делает из любви, а Рак эмоционально выдерживает паузу, погружаясь в свои ощущения.
Кардинальность энергии Рака придает отношениям движение. Он склонен первым говорить о будущем, семье, совместных планах, в то время как мутабельная Дева гибко подстраивается и помогает этим планам обрести практическую форму. Когда оба партнера осознают, что проявляют любовь по-разному, союз становится прочным и теплым, с ориентацией на долгосрочную стабильность".

Совместимость мужчины-Рака и женщины-Девы

Совместимость мужчины Рака и женщины Девы строится на сочетании чувствительности и практичности. Рак — это водный знак, ориентированный на эмоции и безопасность. Женщина-Дева — это земной знак, для которого важны порядок, логика и предсказуемость.
Пара сближаются постепенно. Мужчину привлекает ее собранность и надежность, а девушку — его мягкость и способность поддержать. Однако различие темпераментов может создавать напряжение: Дева склонна к критике, а Рак — к обидам и замкнутости.

Совместимость мужчины-Девы и женщины-Рака

Девы-мужчины и Раки-женщины формируют более рациональную модель партнерства. Мужчина-Дева действует последовательно и продуманно, женщина-Рак интуитивна и эмоциональна. Совместимость Рака и Девы в этом варианте усиливается тем, что каждый дополняет слабые стороны другого. Ей важно чувствовать защиту, ему — быть уверенным в серьезности намерений.

Любовная совместимость

Отношения Раков и Дев всегда развивается постепенно. Это не союз внезапной страсти, а медленное сближение. Рак эмоционален, интуитивен и нуждается в подтверждении чувств. Дева сдержанна, рассудительна и сначала анализирует, а уже потом открывается.
Любовь Рака и Девы строится на заботе и предсказуемости. Они редко устраивают громкие сцены, предпочитая обсуждать проблемы спокойно. Раку важно слышать слова поддержки, Деве — видеть реальные действия.

Сексуальная совместимость

Раки и Девы воспринимают секс как продолжение эмоциональной связи. Для них важнее атмосфера и доверие, чем импульсивность. Рак отвечает за чувственность и настрой, Дева — за комфорт и внимание к деталям.
Интимная жизнь Раков и Дев строится на нежности, постепенности и моногамии. Оба ценят стабильность и предсказуемость. Сложности возможны, если Дева будет слишком рационализировать близость, а Рак не будет говорить о своих желаниях.

Совместимость в браке

Брак Рака и Девы нередко оказывается прочным. Оба знака ориентированы на семью, ответственность и стабильность. Рак приносит в союз тепло и эмоциональную вовлеченность, Дева — источник порядка, структурности и финансовой дисциплины.
Рак и Дева жизнь строят вокруг понятных целей: дом, накопления, дети, комфорт. Они бережно относятся к бюджету, ценят чистоту и правильное питание, предпочитают устойчивость резким переменам. Основные конфликты бывают из-за бытовых мелочей: занудство и критичность Девы могут ранить чувствительного Рака.

Совместимость в дружбе

Рак и Дева дружба основана на доверии и взаимной поддержке. Друзья Дева и Рак могут годами поддерживать контакт, обсуждать планы, помогать советом и делом.
Дева дает рациональный взгляд на ситуацию, Рак — эмоциональную поддержку. Это дружба без драм и чрезмерной импульсивности.

Совместимость в работе и бизнесе

Рак и дева работа — это отличное сочетание интуиции и аналитики. Дева внимательна к деталям, умеет планировать и контролировать процессы. Рак хорошо чувствует людей, умеет налаживать связи и поддерживать партнерские отношения.
В деловой сфере их союз эффективен благодаря ответственности и осторожности. Они редко идут на неоправданный риск и предпочитают проверенные схемы.
Главный их минус — возможная чрезмерная консервативность и нежелание быстро внедрять нововведения.
Плюсы и минусы отношений пары Рак и Дева

✅ ПЛЮСЫ

❌ МИНУСЫ

Эмоциональная глубина

Обидчивость Рака

Надёжность и верность

Критика Девы

Финансовая стабильность

Мелочность

Ответственность

Скупость на эмоции

Схожие семейные ценности

Страх перемен

Умение планировать будущее

Занудство

Как укрепить отношения

Чтобы сделать союз Рака и Девы наиболее крепким, паре могут помочь следующие правила:
  • Регулярно обсуждать чувства, а не копить их в себе.
  • Не забывать делать комплименты — особенно это важно помнить Девам.
  • Планировать бюджет вместе.
  • Добавлять спонтанность в повседневность в рутину.
  • Не идеализировать отношения.

Известные пары Рак и Дева

Пример известного союза Рака и Девы – это Пинк (8 сентября) и Кэри Харт (17 июля). Их отношения переживали кризисы, но брак оказался устойчивым.
Еще одна пара – Ник Джонас (16 сентября) и Приянка Чопра (18 июля). В этой паре рациональность и структурность Девы хорошо сочетаются с эмоциональностью и интуицией Рака.
Приянка Чопра и Ник Джонас. Архивное фото
 
Астрология и гороскопыСовместимость знаков зодиака
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала