Совместимость Овен и Дева: полный гороскоп отношений

Совместимость знаков зодиака Овна и Девы — это союз огня и земли, где сходятся импульсивность и расчетливость. Овен-мужчина и Дева-женщина образуют пару, в которой его спонтанность встречается с ее перфекционизмом, а Дева-мужчина и Овен-женщина создают тандем аналитического ума и неукротимой энергии. Почему огненный и земной знаки так притягивают друг друга, какие испытания ждут эти пары и есть ли у них шанс на долгие отношения — в материале РИА Новости.

Общая характеристика пары

Пара Овна и Девы встречается часто. Они представители разных стихий, принципов и способов принятия решений, что может как дополнять, так и отталкивать их друг от друга. Овен — человек-действие, он всегда энергичен и идет напрямую к своей цели. Он управляется Марсом — огненной, "мужской" планетой, создающей бурю эмоций, которая двигает вперед, не давая времени подумать и осмотреться.

Дева — практик, который постоянно анализирует окружающее пространство, стремясь его упорядочить для понимания правильного пути к цели. Знак управляется Меркурием и относится к земной стихии, поэтому такие люди живут по принципу "семь раз отмерь — один раз отрежь". Они любят копаться в мелочах и создавать цельное из хаоса, когда Овен чувствует себя гармонично именно в хаосе и быстром темпе жизни. Они оба обладают тщеславием, эмоциональны и прямолинейны, но выражают эмоции по-разному: Дева высказывает свое недовольство с невозмутимостью, что разжигает бурю в Овне. Часто этот момент становится точкой, которая развивает между ними непреодолимое притяжение.

Рассудительная и анализирующая Дева способна понять резкость и импульсивность Овна, оценить его скрываемую ранимость и постоянное желание быть лидером. Овен, в свою очередь, становится тем, кто может растормошить Деву, помочь ей принять важное решение и завоевать ее сердце, упрямо борясь с ее природной холодностью. У такого союза высокие шансы, если оба готовы уступать и принимать особенности темперамента партнера.

"Им сложно только в начале. До момента, пока каждый не перестанет пытаться "перевоспитать" другого. Как только Овен перестает требовать от Девы "будь проще", а Дева — от Овна "успокойся и делай нормально", появляется удивительная синергия: динамика + стратегия, импульс + внимание к деталям, энергия роста + устойчивость. Такой союз приносит эффект "медленного огня": он не вспыхивает мгновенно, но держится долго, растет уверенно, и оба партнера меняются к лучшему", — отмечает астролог Ирина Ефросинина.

Совместимость мужчины-Овна и женщины-Дева

Мужчина-Овен и женщина-Дева могут создать классическую и гармоничную пару, где мужчина будет сильным лидером, а женщина — мудрым исполнителем, способным найти то, что подойдет им обоим. Это союз бойца и аналитика, романтика и прагматика, дополняющих друг друга. Дева способна стать понимающей и заботливой женой, которая сможет усмирить нрав Овна, помочь ему найти способ совладать со своими эмоциями и действовать только тогда, когда это действительно нужно.

Овен — настоящий мужчина, который при желании может создать вокруг Девы мир, где ее не будут тревожить проблемы и она сможет заниматься своими делами. Главное, чтобы она уделяла ему достаточно внимания (а огненный мужчина требует его много) и не критиковала за каждый сделанный шаг.

"Эта пара складывается по сценарию "он ведет, она направляет". Если мужчина-Овен достаточно зрел, чтобы услышать ее советы (а не воспринимать их как критику), он быстро понимает: рядом с Девой его решения становятся точнее, цели — выше, а ошибки — редкими", — отмечает астролог.

Женщина-Дева сначала относится к нему с осторожностью. Но как только она видит в Овне не хаос, а энергию, которой можно придать форму, — она раскрывается. Такой мужчина выводит ее из зоны вечного контроля и дает ощущение жизни, а не бесконечного планирования.

Слабое место пары — раздражение. Он считает, что она "слишком умничает", она — что он "слишком торопится". Без умения слушать друг друга они быстро уходят в обиды. Но когда вырабатывается их общий стиль общения, дуэт становится сильным и устойчивым.

Совместимость мужчины-Дева и женщины-Овна

Мужчина-Дева — хороший вариант для женщины-Овна, если он готов уступить лидерские позиции, а она примет его скупость на эмоции и поступки. Он — рациональный мужчина, который выражает свою симпатию и любовь в мелочах и бытовой заботе. Она — импульсивная и яркая женщина, способная завоевать любого мужчину, но жаждущая любви и незабываемых поступков от своего партнера. Спокойный Дева редко обладает широким спектром эмоций и идей, которыми подпитывается Овен. От этого она может быстро устать и охладеть к своему прагматичному избраннику.

Проблемой в отношениях нередко становится размеренность педантичного мужчины, которую огненная женщина оценивает как медлительность. Он любит и привык, чтобы все было правильно, когда она, находящаяся под управлением Марса, любит бунтовать, выходить за рамки и выплескивать свою энергию в страстное взаимодействие. Такой подход хорош для деловых и дружеских отношений, в любви холодному Деве и пылкому Овну нужно учиться терпению: ему — в словах и критике, ей — в эмоциях и поступках.

Их слабое место — критика. Женщина-Овен плохо воспринимает замечания и замечает только форму, а не суть. Мужчине-Деве важно научиться говорить мягче, а женщине-Овну — слышать смысл, а не тон. Тогда союз становится очень гармоничным: она подталкивает, он стабилизирует.

Любовная совместимость

Любовь Овна и Девы зарождается и поддерживается на мощном сексуальном влечении и страсти, которая может разгореться после первой встречи. Земная Дева, будь то женщина или мужчина, нуждается в раскрепощении, возможности выразить накопленные эмоции, что может дать Огненный Овен. Обладатель этого знака бессознательно раскрывает самые потаенные фантазии в человеке, который ему нравится, чем он может привлечь Деву. Еще одна основа их любви — неприступность Девы, которая разжигает и подпитывает интерес Овна, мотивируя его добиваться внимания объекта своей страсти.

Дева привлекает и одновременно отталкивает Овна своей обязательностью, ответственностью и желанием все сделать правильно. Однако именно Дева принесет в жизнь Овна стабильность и научит его нужному балансу. Нарушают идиллию придирки к партнеру, накопленная обида Девы, непонимание Овна и разные языки любви. Дева выражает любовь в заботе и мелочах, Овен жаждет ярких впечатлений и эмоций.

Сексуальная совместимость

Сексуальная совместимость между Овном и Девой хорошая, особенно, если под знаком Огня родился мужчина, а Земли — женщина. В таком случае раскованность Овна победит зажатость Девы.

Сексуальная совместимость женщины-Овна и мужчины-Девы чуть ниже предыдущего варианта. Но она может быть отличной, если мужчина позволит женщине доминировать, а она примет его долгие ухаживания. В целом, рациональный Дева любит обучаться новому, поэтому он будет стремиться подарить яркой женщине-Овну удовольствие. Главное — не критиковать партнера. Овну и Деве нужно научиться терпению.

Совместимость в браке

Брак мужчины-Овна и женщины-Девы может стать примером идеального союза, где он — добытчик, глава семьи и тот, кто привносит эмоции и страсть в быт, а она — рациональная хозяйка, которая может создать уют, правильно распланировать финансы семьи и даже успеть заработать денег. По вопросам быта партнеры договариваются легко: оба любят порядок в доме, могут договориться о решении возникших проблем и в вопросах воспитания детей. Проблемой могут стать личные отношения — Овен, добившийся холодную Деву, может остыть. Она не заметит этого, а он начнет провоцировать ее на новые эмоции, вызывая ревность и конфликтуя с ней. Если она решит действовать его методами в ответ, разрыва не избежать. Лучше отнестись к флирту своего избранника с колкой иронией.

Союз женщины-Овна и мужчины-Девы работает иначе. Здесь женщине нужно быть готовой к постоянному подогреву эмоций своего холодного партнера. Кроме того, ей стоит запастись терпением — не все мужчины-Девы стремятся жениться и обзавестись семьей, особенно, если они еще не достигли всего, что запланировали. Но если это случилось, ей повезло — Девы хорошие семьянины и отцы, они полностью погружаются в решение бытовых вопросов, но также могут отстраняться, если того требует работа. Женщина-Овен редко высоко оценивает такие качества в своем партнере и может заскучать. Но нужно отметить, что легкий флирт может вернуть интерес мужчины-Девы.

Совместимость в дружбе

Дружбы Овна и Девы сложная, но крепкая. Овен может рассчитывать на совет от Девы и правильную инструкцию к действиям, но они часто остаются недооцененными импульсивным Овном, склонному к драматизации. Дева, в свою очередь, всегда может указать на ошибки своего товарища, остановить его от совершения необдуманных поступков и дать ему понять, кто из окружения желает ему зла. Как правило, это взаимовыгодный союз, основанный на интеллектуальном общении и помощи.

"Эта дружба развивается постепенно, но если уже есть доверие — отношения выдерживают годы. Овну нравится практичность Девы, а Деве — искренность Овна. Здесь нет двойных смыслов: каждый понимает, что другой не играет", — комментирует Ирина Ефросинина.

Совместимость в работе и бизнесе

Овен и Дева могут построить идеальные деловые отношения. Овен любит руководить, делегировать задачи и контролировать процесс их выполнения, Дева — прирожденный исполнитель, выполняющий свои обязанности идеально. Перфекционизм Девы в работе и их стремление увеличить доходы высоко ценится тщеславным Овном. Если они решат создать совместный бизнес, их тандем генератора и исполнителя, стратега и тактика даст нужные плоды. Но нужно быть готовым к конфликтам в моменты кризиса: Дева всегда найдет за что покритиковать Овна, а Овен обвинит в неудачах Деву, ссылаясь на ее медлительность, которая затрачивает лишние ресурсы.

Плюсы и минусы отношений пары Овен и Дева

Если Овен и Дева научатся слышать друг друга, уступать и принимать характеры каждого, между ними будет полное взаимопонимание и уважение. Овен может подталкивать Деву, развивать в ней уверенность в себе, когда Дева может структурировать повседневность Овна и помочь ему найти и исправить допущенные ошибки, если оба научатся уступать друг другу. В ином случае каждое их взаимодействие будет завершаться ссорой, критикой и бурным высказыванием отношения к партнеру/другу.

Плюсы Минусы Баланс действий и логики: Овен приносит энергию, Дева — порядок Разная скорость: Овен действует быстро, не думая, Дева — медленно, предпочитая все обдумать Овен мотивирует Деву выходить из зоны комфорта Дева критикует, Овен чувствителен к замечаниям Дева успокаивает и структурирует Овна Вспыльчивость Овна пугает или ранит Деву Хорошая совместимость в работе: Овен — инициатор, Дева — исполнитель и стратег Конфликты в сотрудничестве: Деве нужен план, а Овен действует спонтанно Искреннее общение: Овен всегда открытый и прямолинейный, Дева — честная и искренняя Недопонимание: Овну кажется, что Дева холодная, расчетливая и безэмоциональная, а Деве — что Овен слишком резкий, вспыльчивый, грубый Яркое сексуальное взаимодействие: Овен дополнит пару страстью, Дева — своей чувственностью Разность темпераментов: Овну может не хватать инициативы Девы в начале отношений, а Дева может напугаться активных шагов от Овна

Как укрепить отношения

Союз Овна и Девы нуждается в постоянной проработке. Причем она должна быть как совместной, так и индивидуальной, так как оба представителя этих знаков отличаются сложным характером. Советы для пары:

Меньше критики и больше похвалы. Деве следует привыкнуть к резким словам и поступкам Овна, постараться не воспринимать их всерьез. Овну нужно проявлять больше мягкости, понять, что любое сказанное слово, действие и даже взгляд Главный секрет союза — уважение к различиям. Овен должен понять, что осторожность Девы — не тормоз, а стратегия. Дева — что импульс Овна — не хаос, а энергия. Для Овна полезно замедляться и слушать. Для Девы — не усложнять и больше доверять. Перераспределение ролей — идеальный путь: Овен берет на себя движение и решения, Дева — планирование и качество. Но оба обсуждают границы и не нарушают договоренности. Им важно учиться говорить мягче, слышать глубже и помнить, что они — не конкуренты, а союзники. Когда это происходит, отношения превращаются в прочный, теплый и удивительно продуктивный союз, в котором огонь не выгорает, а земля не становится сухой.

Такой союз не из легких в начале, зато в зрелости дает ту самую редкую поддержку, где энергия движется вперед, а жизнь становится устойчивее и гармоничнее.

Известные пары Овен и Дева

Кира Найтли (Овен) и Джеймс Райтон (Дева) — поженились в 2013-м, воспитывают двух дочерей.

Киану Ривз (Дева) и Александра Грант (Овен) — романтические отношения между актером и художницей завязались в 2018 году. Как утверждают друзья пары, их союз построен на глубоком взаимопонимании и любви. В 2025-м появились слухи о тайной свадьбе в Европе.