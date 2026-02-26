Совместимость Дева и Весы: полный гороскоп отношений

Дева и Весы стоят рядом в зодиакальном круге, однако принадлежат разным стихиям. Дева — земной знак, Весы — воздушный знак. Разница темпераментов заметна сразу. Подробнее об этом союзе — в материале РИА Новости.

Общая характеристика пары

Представителей знаков зодиака Дева и Весы объединяет стремление к порядку, но понимают они его по-разному. Дева систематизирует, анализирует, планирует. Весы ищут баланс, эстетику и справедливость.

Союз этих знаков строится на разнице стихий. Земля дает стабильность, Воздух — гибкость. Дева может уставать от нерешительности партнера, а Весы — от чрезмерной критики. При этом оба ценят спокойствие и не склонны к бурным скандалам.

Астролог Дарья Либра описывает этот союз следующим образом: "В союзе Девы и Весов сталкиваются два разных способа восприятия мира и принятия решений. Девы ориентированы на функциональность и логику, в то время как Весы стремятся к коммуникации и эстетике. На начальном этапе партнеров привлекает удачное взаимное дополнение: логика Девы и дипломатичность Весов. Для рабочих и бизнес партнерств это крайне удачный тандем, однако в долгосрочной перспективе любовных взаимоотношений эти два знака могут сталкиваться с разницей в темпах жизни.

© Getty Images / ljubaphoto Пара © Getty Images / ljubaphoto Пара

Весы, как кардинальный знак, склонны действовать и принимать решения быстро, но дипломатично. В то время как знак Девы, за счет мутабельного характера, поддает все излишнему анализу и обдумыванию. Пока Дева ищет варианты ресторанов, сравнивает их меню, локацию, представители Весов уже надели свой лучший наряд и выдвинулись в любимое заведение.

Устойчивость такого союза основана на способности к поиску компромиссов и активному социальному взаимодействию пары, где Дева раскрывает свои интеллектуальные таланты, а Весы проявляют интерес к публичной среде для выстраивания гармоничных связей".

Совместимость мужчины-Девы и женщины-Весы

Мужчина Дева и женщина Весы — союз разума и обаяния. Он — надежен, внимателен к деталям, часто берет на себя ответственность. Она — дипломатична, умеет сглаживать острые углы.

Парень Дева и девушка Весы в начале отношений действуют осторожно. Он ухаживает поступками, она отвечает теплом и вниманием. Однако его прямолинейность может задевать её ранимость.

Совместимость мужчины-Весы и женщины-Девы

Совместимость Дев и Весов особенно интересна в союзе, где мужчина — Весы. Он романтичен, умеет красиво говорить и создавать настроение. С женщиной Девой он часто сближается через интеллектуальные разговоры.

Женщина-Дева практична и собрана. Она помогает партнёру определяться и доводить дела до конца. Взамен получает поддержку и признание.

Сложности возникают из-за разной скорости жизни: Весы склонны сомневаться, Дева — действовать.

Любовная совместимость

Дева и Весы в любви спокойны. Их чувства развиваются постепенно, без резких всплесков. Весам важно слышать слова любви, Деве — видеть конкретные действия. Когда оба понимают язык чувств друг друга, их союз становится глубже.

© Getty Images / PeopleImages Свидание © Getty Images / PeopleImages Свидание. Архивное фото

Сексуальная совместимость

Секс Девы и Весов также требует доверия. Стихийная страсть у пары возникает не сразу. Весы придают большое значение эстетике и прелюдии, Дева — качеству и вниманию к партнеру.Интимная жизнь может быть гармоничной, если партнеры будут проявлять терпение.

Совместимость в браке

Брак Девы и Весов возможен при грамотном распределении ролей. Девы отвечают за порядок и финансы, а Весам лучше сосредоточиться на социальных связях и создании позитивной атмосферы дома. Конфликты в пару могут возникать в вопросах, касающихся бюджета.

Совместимость в дружбе

Дев и Весов объединяют интеллектуальные разговоры. Им нравится обсуждать культуру, книги и находить другие общие умные темы. Дева умеет и любит давать практические советы. Весы отлично справляются с эмоциональной поддержкой.

Друзьям важно найти общие интересы, иначе дружба может быстро закончиться.

Совместимость в работе и бизнесе

Эффективность в работе у Дев и Весов вполне возможна. Девы любят планировать и контролировать процессы. Весы хорошо проявляются в переговорах.

Такой союз особенно успешен в проектах, связанных с аналитикой, дизайном, коммуникациями.

Плюсы и минусы отношений пары Дева и Весы ✅ ПЛЮСЫ ❌ МИНУСЫ Умение договариваться Критичность Девы Стремление к гармонии Нерешительность Весов Интеллектуальная близость Разная скорость принятия решений Потенциал для стабильного брака Эмоциональная сдержанность

Как укрепить отношения

Есть несколько советов, которые помогут союзу Дев и Весов стать прочнее:

Девам необходимо снижать контроль и реже критиковать партнера.

Весам важно научиться принимать решения быстрее.

Обоим важно чаще проводить время вместе: прогулки, свидания, поездки.

Обоим важно научить обсуждать финансы заранее.

Известные пары Дева и Весы

Пример известного союза Дев и Весов — Уилл Смит (25 сентября) и Джада Пинкетт Смит (18 сентября). Яркий пример баланса структурности Девы и социальности и дипломатичности весов. Они начали встречаться в 1995-м и поженились два года спустя. В 2023 году стало известно, что звездная пара рассталась еще в 2016-м, но оформлять развод актеры не собираются.