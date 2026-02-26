Рейтинг@Mail.ru
Совместимость ♍Дева и ♓Рыбы любовь, брак, дружба, карьера
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 26.02.2026 (обновлено: 19:45 26.02.2026)
https://ria.ru/astrologiya/sovmestimost-deva-ryby/
Совместимость Дева и Рыбы: полный гороскоп отношений
Совместимость ♍Дева и ♓Рыбы любовь, брак, дружба, карьера
Совместимость Дева и Рыбы: полный гороскоп отношений
Точный гороскоп совместимости знаков зодиака Дева и Рыбы, любовные и сексуальные отношения, дружба, работа для мужчин и женщин данной пары знаков.
2026-02-26T14:41:00+03:00
2026-02-26T19:45:00+03:00
астрология
знаки зодиака
гороскоп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076877878_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_371dd5ec1fb0ef738440ee80dad0659a.jpg
https://ria.ru/astrologiya/goroskop-ryby-na-mart/
https://ria.ru/astrologiya/goroskop-na-god-deva/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Либра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076857363_0:10:474:484_100x100_80_0_0_21c1f3b32a877d95b7fb9b598e686b72.jpg
Дарья Либра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076857363_0:10:474:484_100x100_80_0_0_21c1f3b32a877d95b7fb9b598e686b72.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076877878_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fa1d75d991bb4f8c46bcbcadd52d98fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрология, знаки зодиака, гороскоп
Астрология, знаки зодиака, гороскоп
Главная / Астрология

Совместимость Дева и Рыбы: полный гороскоп отношений

© Getty Images / АllexxandarДева и Рыбы
Дева и Рыбы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / Аllexxandar
Дева и Рыбы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Либра Дарья
Приглашенный эксперт
Дарья Либра
Астролог
Все материалы
Оглавление
Совместимость знаков зодиака Дева и Рыбы считается одной из самых интересных в астрологии. Это союз, где встречаются земной знак и водный знак, логика и интуиция, структура и хаос. Подробнее об этом союзе — в материале РИА Новости.

Общая характеристика пары

Знаки зодиака Дева и Рыбы стоят друг напротив друга в круге. Дева живет логикой: план, порядок, польза, результат. Рыбы — интуицией: настроение, вдохновение, духовная близость, тонкие ощущения. Такие противоположности притягиваются.
Их сближает потребность в доверии и спокойствии, общее желание заботиться и умение "исцелять". Причиной конфликтов может стать излишняя критичность Девы и ранимость Рыб и их разные ритмы жизни: Дева любит определенность и спокойствие, а Рыбы – динамичность и гибкость.
Знак зодиака Рыбы - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Рыбы — гороскоп на март 2026: завершение цикла, переоценка отношений
20 февраля, 12:02
Астролог Дарья Либра описывает этот союз следующим образом: "Дева и Рыбы расположены друг напротив друга в зодиакальном круге, поэтому их притяжение часто ощущается как встреча двух противоположностей. В начале различие кажется привлекательным. Деву притягивает глубина и эмоциональность Рыб, а Рыбам импонирует собранность и внимательность Девы. Возникает ощущение, что рядом человек, который удачно дополняет недостающие качества. Однако со временем разница начинает восприниматься как источник напряжения. Деве трудно понять непоследовательность и сумбурность партнера, а Рыбам — чрезмерное стремление все объяснить и структурировать. “Как можно объяснить чувства словами?”, — спросят Рыбы. “Как можно чувствовать, если не объяснять словами”, — ответят Девы. В этом диалоге отражается их главная разница: один партнер проживает, другой анализирует. Общая мутабельность знаков помогает не застревать в споре о том, кто прав, а искать рабочий формат взаимодействия. Если Дева оставляет место интуиции, а Рыбы берут на себя часть ответственности, то союз становится устойчивым и крепким".

Совместимость мужчины-Девы и женщины-Рыбы

Мужчина Дева и женщина-Рыбы — это союз рационального реалиста и тонкой мечтательницы. Их отношения часто начинаются с интереса к противоположности: его притягивает ее мягкость и загадочность, ее — его надежность и способность все держать под контролем.
© Getty Images / JovanmandicСвидание
Свидание - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / Jovanmandic
Свидание
Мужчина-Дева живет по принципу порядка и предсказуемости. Он привык анализировать, планировать и брать ответственность. Женщина-Рыбы ориентируется на внутренние ощущения и настроение. Она может менять планы, руководствуясь интуицией, что сначала ставит Деву в тупик.
Главный вызов для пары — не скатиться в модель "наставник и подопечная". Если мужчина-Дева начинает чрезмерно поучать или исправлять, женщина-Рыбы может замкнуться или уйти в пассивность.

Совместимость мужчины-Рыбы и женщины-Девы

В паре, где Рыбы-мужчина и Дева-женщина, роли меняются, но принцип противоположностей сохраняется. Женщина-Дева здесь чаще выступает организатором, а мужчина-Рыбы — вдохновителем.
Девушка Дева и Рыбы по-разному смотрят на ответственность. Она ориентирована на конкретный результат и четкие договоренности. Он склонен к гибкости и может откладывать решения, если не чувствует внутренней готовности.
При неблагоприятном сценарии женщина-Дева начинает раздражаться из-за несобранности партнера, а мужчина-Рыбы чувствует давление и уходит в себя.

Любовная совместимость

Любовь Дев и Рыб держится чаще всего держится на двух вещах: духовная близость и ощущение близости "своего человека". Но важно учитывать, что у пары разные языки заботы. Дева проявляет любовь делами, а Рыбы — эмоциями.
© Getty Images / AndreyPopovЗнаки зодиака
Знаки зодиака - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / AndreyPopov
Знаки зодиака
Чтобы достичь наилучшей совместимости в отношениях, Девам в паре нужно научиться говорить мягче и чаще хвалить партнера. Рыбам нужно научиться конкретизировать свои ожидания и не исчезать без предупреждения в обидах.

Сексуальная совместимость

Сексуальная совместимость Дев и Рыб — это вопрос психологии. Девам нужен комфорт и доверие. Рыбам — настроение и ощущение принятия.
Пара укрепит свои отношения, если будет заранее проговаривать свои желания, проявит больше телесности в отношениях и будет уважать личные границы партнера.

Совместимость в браке

Брак Дев и Рыб — возможен, но при некоторых условиях. Эти отношения обречены на провал, если они превратятся в театр, где Дева — "родитель", п Рыбы — "ребенок".
Здоровый брак этой пары будет тогда, когда Дева отвечает за финансы, планирование, стабильность, а Рыбы — за эмпатию, атмосферу, поддержку в кризисах.
Главные риски такого брака — конфликты на бытовой почве, усталость Девы от неопределенности и чувство Рыб, что их не понимают и не ценят.
© Getty Images / Doralin TunasПара
Пара - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / Doralin Tunas
Пара

Совместимость в дружбе

Дева и Рыбы — это удивительно крепкая и долгая дружба. Дева дает честность и опору, Рыбы — человечность. Если это дружеский союз без попыток "учить жить", он работает годами.
В этой дружбе Девы могут помогать с решениями, а Рыбы — с эмоциональной поддержкой и творческим взглядом на мир.

Совместимость в работе и бизнесе

В рабочих делах пара Дева и Рыбы может быть эффективной тогда, когда работает по системе "редактор + художник". Девы умеют снижать риски и строить процессы, а Рыбы — добавлять креатив.
В работе Девам и Рыбам важно уметь разделять зоны ответственности, не давить Рыб жесткой ответственностью и больше доверять Девам.
Плюсы и минусы отношений пары Дева и Рыбы

✅ ПЛЮСЫ

❌ МИНУСЫ

Противоположности притягиваются: каждый дополняет другого

Критика Девы ранит Рыб, Рыбья "плавающая" позиция раздражает Деву

Потенциал глубокой эмоциональной и духовной близости

Разный темп жизни: структура vs спонтанность

Дева помогает воплощать мечты в реальность

Риск созависимости: "опека" вместо партнерства

Рыбы смягчают контроль, учат эмпатии

Бытовые конфликты: порядок, деньги, ответственность

Как укрепить отношения

Укрепить отношения Рыб и Дев помогут следующие советы:
  • Договариваться обо всем заранее и стараться сокращать список обязанностей, выделяя важное и не очень.
  • Уметь держать баланс "мечты и реальность". Рыбам полезно чаще отвечать на вопрос "как именно мы это сделаем?", Деве — "а зачем мне это важно?".
  • Уметь уважать личное пространство друг друга. Рыбам нужно время "в тишине", Деве — время "в порядке". Если это уважать, ссор меньше.

Известные пары Дева и Рыбы

Пара Клаудиа Шиффер (25 августа) и Мэттью Вон (7 марта) — яркий пример звездного союза Девы и Рыбы. Они поженились в 2002 году и остаются вместе более двадцати лет. В этом союзе хорошо просматривается классическая модель взаимодействия Девы и Рыб: рациональность и организованность земного знака сочетаются с творческим мышлением и интуицией водного.
© AP Photo / Max NashКлаудиа Шиффер с Мэтью Воном и детьми
Клаудиа Шиффер с мужем режиссером Мэтью Воном и детьми - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Max Nash
Клаудиа Шиффер с Мэтью Воном и детьми. Архивное фото
Знак зодиака Дева - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Гороскоп на 2026 для Девы: что принесет год Огненной Лошади
12 января, 19:04
 
Астрология и гороскопыАстрологиязнаки зодиакагороскоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала