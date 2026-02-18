Гороскоп для Тельца на март 2026 года: надежность вместо риска

МОСКВА — РИА Новости. Март 2026 года для Тельцов станет неоднозначным периодом. Внешне все будет развиваться очень неспешно, однако внутри при этом будет происходить важная переоценка ценностей и приоритетов. Точный гороскоп для Тельца на март 2026 года, что ждет в любви, карьере и финансах — в материале РИА Новости.

Любовный гороскоп на март 2026 для Тельца

В любовной сфере первый месяц весны для Тельцов - это время тонких переживаний. Внешне при этом может казаться, что ничего не происходит, однако внутри при этом будут зреть очень важные решения.

“Март учит Тельцов слушать себя и не соглашаться на меньшее, чем внутреннее чувство гармонии. Первая половина месяца - про сомнения и осознания, вторая - про принятие и уверенность. Самые перспективные отношения — те, в которых есть не только чувства, но и надежность, уважение и готовность идти дальше вместе”, — говорит астролог Юлия Рольник.

Положение планет в период до 20 марта (Венера — в Овне, Меркурий — ретрограден в Рыбах) может вызывать ощущение нестабильности в чувствах. Как следствие — могут появиться сомнения в партнере или собственных желаниях, возникнуть чувство, словно вас никто не слышит и не понимает, вернуться старые чувства или люди из прошлого.

“Эмоциональная кульминация месяца — лунное затмение 3 марта. В этот период может прийти понимание: какие отношения действительно наполняют, а какие давно держатся на привычке. День подходит для осознаний, но не для окончательных решений”, — отмечает астролог.

С 6 по 8 марта может усилиться романтичность и мечтательность, когда так хочется красивых жестов, однако вскоре придется вернуться к реальности. Для Тельцов это время внутреннего контраста: между тем, как “хочется”, и тем, как “есть на самом деле”. Судьбоносные встречи не исключены 13 марта, а 15 марта возрастает риск конфликтов и обид.

Эмоциональный фон начнет выравниваться после 20 марта. Появится возможность спокойно обсудить будущее отношений, расставить приоритеты и понять, чего вы действительно хотите.

“Конец месяца — это время возвращения уверенности и гармонии. После 25 марта соединение Солнца с Сатурном поможет принять зрелые решения, а 30 марта Венера входит в Телец — и любовная сфера заметно оживает, — добавляет астролог. — Это один из лучших периодов для сближения, романтических встреч и укрепления существующих отношений”.

Финансовый гороскоп на март 2026 для Тельца

В целом можно сказать, что март для Тельцов в финансовой сфере — это время, когда важно сохранить и укрепить, принимать осторожные взвешенные решения, а не рисковать и не гнаться за быстрыми доходами.

“Первая половина месяца требует терпения и внимательности, вторая — дает возможность выстроить более стабильную и надежную финансовую систему. Самые удачные шаги — те, что рассчитаны на долгую дистанцию и опираются на реальную ценность, а не на обещания”, — подчеркивает Юлия Рольник.

Вплоть до 20 марта Тельцам важно не торопиться. Ведь даже если внешне все кажется застывшим, внутренние процессы по-прежнему идут, и есть возможность яснее увидеть слабые места в бюджете, бизнесе или профессиональной стратегии.

© Getty Images / Jelena Lalic Гороскоп для Тельца © Getty Images / Jelena Lalic Гороскоп для Тельца. Архивное фото

В день лунного затмения (3 марта) эмоциональные реакции возможны не только в личных, но и в финансовых вопросах. Это может проявиться внезапными, незапланированными тратами, разочарованием в чьих-то обещаниях и так далее.

Не всегда удается с первого взгляда отличить по-настоящему перспективную возможность от финансовых ловушек. Тем более что 7 марта возрастает риск попасть во власть иллюзий: поддаться чересчур заманчивому предложению или импульсивным расходам. Финансовые процессы начнут медленно оживать после 11 марта, но до 20 марта важно сохранять осторожность.

Вернуть контроль удастся после 20 марта. Это подходящий период для пересмотра бюджета, возобновления переговоров и возвращения к некогда отложенным проектам. С этого момента Тельцы могут действовать увереннее, но всё ещё с расчётом и без лишнего риска.

“25 марта соединение Солнца с Сатурном подчеркивает необходимость долгосрочного подхода к деньгам. Наступает хороший момент для планирования, формирования накоплений, структурирования доходов и расходов. 30 марта Венера входит в Телец — одна из лучших дат месяца. Финансовая интуиция усиливается, появляется ощущение устойчивости и контроля. Хорошее время для обдуманных покупок, инвестиций в качество жизни и долгосрочных финансовых решений”, — говорит астролог.

Здоровье и самочувствие

Самочувствие Тельцов в марте напрямую зависит от их эмоционального фона и умения беречь ресурсы. Организм становится более чувствительным к стрессам и перегрузкам,и, если оставаться в прежнем напряженном ритме, то даже выносливые Тельцы могут ощутить усталость, апатию или снижение тонуса. Тельцам очень важно научиться бережному отношению к себе, посвятить месяц не рекордам, а отдыху, восстановлению и выстраиванию той прочной основы, которая пригодится для стартующего позже активного периода.

© Getty Images / vadimguzhva Гороскоп для Тельца © Getty Images / vadimguzhva Гороскоп для Тельца. Архивное фото

“Замедленная реакция и повышенная чувствительность к внешним раздражителям могут быть характерны для Тельцов в период до 20 марта. Лунное затмение может привести к обострению хронических состояний и к резкому упадку сил. Особенно уязвимыми становятся горло, шея, гормональный баланс и обмен веществ — зоны, которые традиционно требуют внимания у Тельцов. В этот период важно не игнорировать симптомы и не перегружать организм, — говорит Юлия Рольник. — Нерегулярное питание, резкие диеты или переедание также способны негативно сказаться на самочувствии. Период убывающей Луны (с 4 по 18 марта) подходит для мягкого очищения организма, отказа от вредных привычек, профилактических процедур и корректировки питания. Полезны спокойные прогулки, растяжка, массаж, водные практики”.

Прилив сил Тельцы могут ощутить после 20 марта, однако резких нагрузок по-прежнему стоит избегать. Возможность для перезагрузки даст новолуние 19 марта, когда можно заложить новые привычки, связанные со здоровьем и образом жизни.

“В конце марта, особенно после 30 числа, когда Венера входит в Телец, возрастает ощущение телесного комфорта и внутреннего равновесия. Это благоприятное время для восстановления баланса, возвращения к приятным телесным ритуалам и формирования устойчивого режима. Именно регулярность и умеренность станут ключом к хорошему самочувствию”, — отмечает эксперт.

Гороскоп для женщины-Тельца на март 2026

Март — это время, когда мягкость становится главной силой женщин-Тельцов. Это период глубинной перенастройки, восстановления внутреннего равновесия и переоценки приоритетов. Внешние события отступают на второй план, на первый выходит вопрос: насколько ваша жизнь соответствует истинным желаниям и ценностям?

“В первой половине месяца женщинам-Тельцам может быть свойственна повышенная чувствительность, усталость и потребность в уединении. Но не стоит воспринимать это как признак слабости, это естественный этап внутренней работы. Лунное затмение 3 марта может вызвать сильный эмоциональный отклик — осознание того, где вы слишком долго подстраивались под чужие ожидания, — говорит Юлия Рольник. — После 20 марта настроение постепенно выравнивается. Появляется ощущение опоры, растет уверенность и внутреннее спокойствие”.

© Getty Images / Arkela Телец © Getty Images / Arkela Телец

Под влиянием Венеры в первой половине месяца на первый план выходят темы самоценности и границ. Уже в первые недели марта появляется понимание того, какие отношения и связи дарят вам желанную поддержку, а какие, наоборот, стоит всерьез пересмотреть.

Финансовые и рабочие вопросы в марте требуют терпения и аккуратности. “Важно не торопиться с решениями и не брать на себя лишнюю нагрузку. Конец месяца благоприятен для выстраивания устойчивых планов и возвращения уверенности в завтрашнем дне”, — отмечает эксперт.

Гороскоп для мужчины-Тельца на март 2026

Отказавшись от спешки, мужчины-Тельцы могут получить возможность в марте укрепить позиции.

“Это месяц, когда терпение и выдержка работают лучше, чем давление и риск. К концу месяца вы выходите с более четким пониманием своих целей и возможностей, — говорит Юлия Рольник. — Первая половина месяца может сопровождаться ощущением неопределенности или внутреннего напряжения. Возможны сомнения в прежних планах — это часть процесса взросления и корректировки курса. После 20 марта появляется больше ясности и собранности”.

Жесткость и упрямство не пойдут на пользу и в общении с окружающими. Напряженный период ожидается с 13 по 15 марта, когда далеко не все сказанные на эмоциях слова будут верно поняты окружающими. Лучше выдерживать паузу и не форсировать разговоры. А вот конец месяца способствует укреплению авторитета и доверия со стороны партнёров и близких.

“В карьерных и финансовых вопросах март не требует резких шагов, но поощряет стратегическое мышление. Мужчинам-Тельцам важно сосредоточиться на надежности и долгосрочных результатах”, — подчеркивает Юлия Рольник.

Благоприятные и неблагоприятные дни Тельцов в марте

Надежность вместо риска — вот девиз Тельцов на март 2026 года. Наиболее удачные дни приходятся на вторую половину месяца и на конец марта, когда возвращается чувство устойчивости и контроля над ситуацией, появляется возможность для усиления позиций.