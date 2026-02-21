Гороскоп для Девы на март 2026: корректировка планов и наведение порядка

МОСКВА — РИА Новости. Март 2026 года для Дев — период наведения порядка в делах, уточнения планов и подготовки к более активному этапу, который начнется после завершения ретроградного периода Меркурия. Каких событий ждать Девам в личной жизни и в сфере финансов, рекомендации астролога, — в материале РИА Новости.

Март для Дев проходит в режиме замедления и корректировки планов. Ретроградный Меркурий в Рыбах до 20 марта создаст ситуации, в которых придется вернуться к незавершенным делам, пересмотреть договоренности и уточнить условия сотрудничества. Новые начинания могут продвигаться с задержками, поэтому месяц лучше использовать для доработки текущих проектов.

Соединение Сатурна и Нептуна формирует общий фон месяца, в котором планы нуждаются в более четкой структуре и реалистичных сроках. Некоторые ожидания могут не оправдаться, но это позволит скорректировать направление дальнейших действий.

Любовный гороскоп на март 2026 для Девы

В марте в личной жизни Дев возможен возврат к старым темам. Ретроградный Меркурий создаст три основных сценария: возобновление общения с людьми из прошлого, обсуждение вопросов, которые ранее откладывались, и необходимость прояснить позиции в текущих отношениях. При этом месяц не подходит для принятия окончательных решений о будущем — торопиться не стоит.

Динамика месяца будет меняться поэтапно. С 6 марта Венера переходит в Овна, что усилит эмоциональные реакции и сделает Дев, привычных к сдержанности и такту, более откровенными и прямолинейными. В середине месяца вероятны споры, вызванные разницей во взглядах или завышенными ожиданиями. Критическое мышление, характерное для рожденных под этим знаком, в марте проявляется особенно остро, что может восприниматься партнером как придирчивость.

© Depositphotos.com / photography33 Ссора © Depositphotos.com / photography33 Ссора

"Ситуация стабилизируется к концу марта, когда Венера перейдет в Тельца, благодаря чему отношения станут более устойчивыми и предсказуемыми", — дополняет астролог Анна Теличко.

Что касается новых знакомств — в первой половине месяца они могут оказаться обманчивыми из-за влияния ретроградных планет. Лучше дождаться конца марта, когда "астрологическая погода" прояснится.

Финансовый гороскоп на март 2026 для Девы

Финансовые вопросы потребуют повышенного внимания от Дев в марте. Возможны задержки выплат, возврат к старым финансовым обязательствам и необходимость пересмотра бюджета. Ключевое правило периода — отказ от рискованных вложений.

"9 марта — благоприятный день для переговоров, расчётов и обсуждения условий сотрудничества. В то же время аспект Марса и Урана предупреждает о возможных внезапных расходах, особенно связанных с техникой и транспортом", — отмечает астролог.

Девам, работающим с документацией и делопроизводством, следует проявить особую внимательность — ошибки в расчетах или договорах, допущенные в марте, могут создать проблемы в будущем. Конец месяца подойдет для планирования долгосрочных финансовых целей.

Здоровье и самочувствие

Полнолуние в Деве 3 марта делает тему здоровья центральной в этом месяце. Астропсихолог Анна Теличко выделяет три основных риска: переутомление, нарушения сна и проблемы с пищеварительной системой — традиционно уязвимой зоной для этого знака зодиака. Причина в том, что Девы склонны брать на себя слишком много обязанностей и недооценивают важность отдыха. Поэтому в течение месяца стоит обратить внимание на питание, распорядок дня и восстановление сил.

Также март будет благоприятен для профилактических мер и плановых обследований.

Гороскоп для женщины-Девы на март 2026

Для женщин-Дев март становится месяцем переоценки приоритетов. Центральная задача — перераспределить время и обязанности так, чтобы снизить перегрузку и выстроить баланс между работой и личной жизнью. Первая половина месяца может показаться хаотичной, что особенно сложно для тех, кто привык держать все под контролем. Вторая половина месяца подходит для возвращения к отложенным планам и завершения давних задач.

Гороскоп для мужчины-Девы на март 2026

Март принесет мужчинам-Девам ситуации, требующие внимательного подхода к деталям. В рабочей сфере вероятны корректировки процессов и пересмотр ранее принятых решений.

"Не стоит торопиться с выводами, поскольку полная картина ситуации прояснится только к концу месяца", — советует эксперт.

Наиболее подходящая стратегия на месяц для мужчин этого знака - оптимизация существующих процессов. Новые проекты лучше отложить до конца марта или начала апреля. Зато период благоприятен для обучения и повышения квалификации.