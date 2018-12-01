ВКС успешно выполнили пуск модернизированной ракеты ПРО

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) успешно выполнили пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, новая противоракета системы ПРО после ряда испытаний "подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Система ПВО стоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.