Американские СМИ оценили новое оружие России для уничтожения подлодок

Комплексы "Пакет" способны уничтожать как подлодки, так и торпеды, и в этом у них нет аналогов, пишет National Interest.

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы "Пакет".

Издание переводит название комплекса как "набор", объясняя это тем, что все его составляющие части специально созданы таким образом, чтобы их можно было модифицировать без изменения системы полностью.

В "Пакет" входит гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей, а также пусковая установка, оснащенная противолодочными и противоторпедными торпедами с тепловыми головками самонаведения. Обе торпеды обладают почти одинаковым размером, поэтому количество каждой из них в пусковой установке легко регулируется. Также дальность действия у обеих из них значительно большая и составляет десять тысяч и 800 метров соответственно.

Издание подчеркивает, что универсальность и наступательно-оборонительные возможности "Пакета" делают его уникальным — в мире нет аналогов, которые могли бы совместить одновременно противолодочную и противоторпедную защиту. Так, среди "наиболее близких аналогов" называются американская система защиты надводных кораблей от торпед (SSTD), которая также использует акустические датчики, и индийская противоторпедная система Mareech, однако оба комплекса не подразумевают противолодочную защиту.

По версии журнала, "Пакеты" уже установлены на пяти кораблях "Стерегущий", после чего могут оказаться на остальных восьми кораблях этого класса. В дальнейшем Россия может начать экспортировать комплексы.