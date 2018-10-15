В Санкт-Петербурге спустят на воду малый ракетный корабль "Буря"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Церемония спуска на воду спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) проекта "Буря" состоится 23 октября в Санкт-Петербурге, сообщил в понедельник представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Двадцать третьего октября на судостроительном предприятии "Пелла" (Санкт-Петербург) состоится спуск на воду построенного для ВМФ России третьего серийного МРК нового поколения проекта 22800. Приказом Главнокомандующего ВМФ Адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено наименование "Буря", — заявил Дыгало.

Он уточнил, что в торжественной церемонии планируется участие представителей главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, судостроителей, а также руководителей проектно-конструкторских организаций.

Дыгало рассказал, что строительство МРК проекта 22800 ведется в соответствии с государственной программой военного кораблестроения с целью обновления надводной составляющей ВМФ носителями высокоточного оружия.

Согласно информации Минобороны РФ, спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов. Также МРК будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Корабли будут имеют высокую маневренность, повышенную мореходность, а также архитектуру надстроек и корпуса, выполненную по технологиям пониженной отражающей способности. Кроме того, корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.