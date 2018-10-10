В России создали замену пистолету Макарова

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новый пистолет для Минобороны проходит этап госиспытаний на полигонах, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберт Баков.
Ранее сообщалось, что в интересах Министерства обороны ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает пистолет под патрон 9×21. Он призван заменить пистолет Макарова (ПМ), который сейчас является самым массовым в российской армии.
Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.