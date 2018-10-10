Альберт Баков: новый пистолет для военных проходит госиспытания

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) активно работает над созданием перспективных образцов вооружений и готовит к поставкам в войска ряд новинок, которые позволят повысить боевую мощь российской армии. Генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Альберт Баков в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о том, когда в экипировке "Ратник" появятся активный экзоскелет и система "свой-чужой", об испытаниях нового пистолета и начале разработки снайперского комплекса для Минобороны, а также о стадии работ по современному артиллерийскому орудию для ВДВ "Лотос".

— Альберт Владимирович, на какой стадии проект "Лотос"? Когда появится опытный образец самоходного артиллерийского орудия?

— На сегодняшний день в АО "ЦНИИТОЧМАШ" ведутся работы по ряду перспективных проектов, разработанных в интересах Минобороны России. Один из них — проект "Лотос", который должен прийти на смену 120-мм самоходным артиллерийским орудиям ВДВ "Нона-С". Сейчас мы находимся на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний.

— Расскажите о совершенствовании экипировки. Что улучшилось с момента поставки в армию первых партий? CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped image В тылу врага. Как оснащены бойцы Сил специальных операций России

— По результатам подконтрольной опытно-войсковой эксплуатации доработано 14 элементов средств индивидуальной бронезащиты и боевого снаряжения. Например, значительно улучшены эксплуатационные характеристики рейдового рюкзака за счет доработки подвесной системы и разделения объема рюкзака на верхнюю и нижнюю секции. Полностью переработана система крепления элементов защиты суставов для исключения сползания. В защитных очках улучшено прилегание к лицу военнослужащего для уменьшения эффекта "консольности". Переработана система крепления гарнитуры с активной системой защиты слуха и улучшена ее сочетаемость с бронешлемом за счет уменьшения толщины. Изменена система крепления боевого нагрудника для упрощения его самостоятельного надевания (исключены застежки, до которых было трудно дотянуться). В двухстороннем маскировочном комплекте введены дополнительные элементы вентиляции и заменен материал защитных перчаток (кожа заменена на синтетические материалы для ускорения сушки и улучшения удобства использования).

— Принято ли решение об оснащении "Ратника" системой "свой-чужой"?

— Оснащение военнослужащих системой "свой-чужой" планируется в экипировке следующего поколения.

— Решен ли вопрос с внедрением в "Ратник" технологии размещения в обуви датчиков обнаружения мин и защитных очков с проецированием информации на их стекло? Поступают ли такие комплекты в войска? © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Боевая экипировка "Ратник" превзойдет иностранные аналоги, заявили в ВС

— Пока вопрос не только размещения в обуви, но и создания самих таких датчиков в начальной стадии. Есть лабораторные разработки, но обсуждать их преждевременно. Что касается вывода служебной информации (в том числе и электронной карты) на/под стекла защитных очков, то функция вывода дополнительной информации в поле зрения пользователя с помощью информационного экрана (или забрала шлема) пока не реализована. Но в научно-исследовательской работе были разработаны образцы защитных очков, сочетающихся с бронешлемом, в которых такая функция уже присутствует, то есть уже существуют макетные образцы, и идет их дальнейшая отработка.

— Известно, что третье поколение экипировки "Ратник" априори получит экзоскелет. Планируется ли внедрять экзоскелет в "Ратник" второго поколения?

— Конкретного включения в комплект "Ратника" экзоскелета не планируется. Хотя пассивный экзоскелет достаточно полно проработан и проходит апробацию в Минобороны. Ведутся работы и по активному экзоскелету, он будет включен в экипировку следующего поколения.

— Начала ли получать экипировку Росгвардия?

— Росгвардия получает только отдельные элементы комплекта. Прямых контрактов у ЦНИИТОЧМАШа с Росгвардией нет.

— В Росгвардию начали поставки "Точности", когда начнете в ФСО? На какой стадии работа над винтовкой для Минобороны?

— Серийные поставки снайперских винтовок и средств прицеливания, разработанных в рамках ОКР "Точность", были начаты для Росгвардии с 2017 года. С ноября текущего года планируется начало поставок для ФСО. Кроме того, в 2018 году начата разработка новых снайперских комплексов в интересах министерства обороны. В настоящее время проходит этап технического проектирования.

— Как обстоит вопрос с новым пистолетом для военных в калибре 9х21? Когда будет создан?

— Пистолетный комплекс создан и проходит государственные испытания на полигонах МО РФ. Завершение государственных испытаний в соответствии директивой МО РФ — декабрь 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил РФ.

— Началось ли серийное производство нового охотничьего карабина? В каком калибре? Расскажите о его преимуществах.

— Охотничий магазинный карабин находится на стадии приемочных испытаний. Преимуществом охотничьего карабина, разработанного ЦНИИТОЧМАШем, является возможность применения патронов различных калибров: 223 Rem.; 7,62x54R; 308 Win.; 30-06 Spring за счет смены стволов и личинок затвора.

— Как идет работа по диверсификации производства? © Фото : министерство обороны Российской Федерации ОКР по новому поколению боевой экипировки "Ратник-3" начнут в 2019 году

— В декабре 2016 года президент России Владимир Путин поставил задачу довести к 2020 году долю гражданской продукции до 17%, к 2025 году — до 30% от общего объема производства российского ОПК, а к 2030 году — до 50%. Более того, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявлял, что необходимо повысить ответственность предприятий ОПК за невыполнение поставленных целей и ключевых показателей эффективности по гражданской продукции. Соответственно, ЦНИИТОЧМАШ прорабатывает ряд проектов по диверсификации производства. Среди них серия гражданских патронов "Олимп", а также гражданский вариант экипировки "Ратник". О других, не менее интересных проектах мы расскажем чуть позже.