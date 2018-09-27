МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Завод "Уралтрансмаш", входящий в состав группы "Уралвагонзавод", в 2019 году завершит работу по модернизации одного из самых мощных в мире артиллерийских комплексов "Пион", способных стрелять боеприпасами с ядерным зарядом, а к 2020 году модернизирует сверхмощные минометы "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации УВЗ.

Ранее издание National Interest сообщило о модернизации в России гаубиц 2С7 "Пион" и минометов 2С4 "Тюльпан".

Как рассказали на "Уралвагонзаводе", в рамках программы по импортозамещению на "Пионах" заменят коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения машины. "Кроме того, капитальный ремонт коснется аппаратуры внутренней связи, радиостанции, приборного комплекса системы противоатомной защиты и приборов наблюдения. Будет модернизирована аппаратура приема и обработки данных. Работы планируется завершить в 2019 году", — сказали в пресс-службе.

Что касается "Тюльпанов", то они получат новые приборы наблюдения, радиостанции, аппаратуру внешней связи и приборный комплекс системы противоатомной защиты. Кроме того, на "Тюльпаны" установят дополнительное вооружение.

"Пион" — советская самоходная артиллерийская установка, вооруженная 203-миллиметровой пушкой. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта. На сегодняшний день "Пион" является одной из самых мощных самоходных артиллерийских установок в мире.

Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

"Тюльпан" — советский 240-миллиметровый самоходный миномет артиллерии. Он создан для уничтожения укрепленных зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Его эксплуатация началась в 1972 году. Боевое крещение 2С4 принял во время войны в Афганистане.