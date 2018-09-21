Американские СМИ рассказали о "божественном" оружии России

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия модернизирует "божественную" артиллерию, пишет National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США (FMSO).
Теперь американское агентство утверждает, что Москва адаптирует старые системы для современных угроз.
Тем не менее, аналитикам агентства не известно, почему Россия возвращает старое оружие. Выдвигаются две вероятные причины, согласно первой из которых, такая артиллерия будет использована, чтобы "стирать в порошок" укрепления противника. Вторая версия экспертов FMSO гласит, что снаряды для "божественной" артиллерии значительно дешевле в производстве, чем ракеты, а в особенности — баллистические.