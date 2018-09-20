Подлодку "Великие Луки" проекта 677 построят в 2021 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Адмиралтейские верфи (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) планируют в 2021 году завершить строительство дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки", сообщил журналистам в четверг гендиректор предприятия Александр Бузаков.

Бузаков в четверг участвовал в торжественном спуске на воду подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 в Санкт-Петербурге.

"Через три недели в третьем пролете этого цеха появятся блоки следующего заказа, будут выполняться работы в блоках. Весной блоки выйдут именно на эту стапельную позицию, и в 2021-м году следующая лодка также будет сдана", — сказал Бузаков, добавив, что речь идёт о подводной лодке "Великие Луки".

Головная подлодка проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" — проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. Подлодки "Кронштадт" и "Великие Луки" представляют собой развитие проекта.

Длина подводной лодки проекта 677 составляет 66,8 метра, ширина — 7,1 метра, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек, предельная глубина погружения — 300 метров, скорость подводного хода — 21 узел. Проектант подводной лодки проекта "Лада" — ЦКБ "Рубин".

Адмиралтейские верфи планируют по программе ГПВ в следующем году подписать контракты на четвертую и пятую подводные лодки этого проекта.

Сейчас на АО "Адмиралтейские верфи" успешно реализуется ряд контрактов для отечественных и зарубежных заказчиков. В строительстве находятся подводные лодки для ВМФ России. В постройке также серия патрульных ледоколов для Военно-морского флота и дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" для ФГУП "Росморпорт". В ноябре 2017 года исполнилось 313 лет со дня основания Адмиралтейских верфей.