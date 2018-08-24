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Пистолет Лебедева бескурковой конструкции. Архивное фото

Росгвардия испытывает пистолет Лебедева бескурковой конструкции

© Vitaly V. Kuzmin
(обновлено: 20:59 24.08.2018)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, 24 авг — РИА Новости. Росгвардия проводит испытания разработанного концерном "Калашников" перспективного пистолета Лебедева бескурковой конструкции, сообщил журналистам первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов.

Пистолет ПЛ-15К. Кадр из видеопрезентации концерна Калашников
© РИА Новости / Калашников Медиа
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"Что касается образцов стрелкового оружия, то это, прежде всего, наш добрый и давний партнер концерн "Калашников", с которым мы продолжаем разрабатывать пистолеты и испытывать их бескурковые конструкции, в частности, пистолет Лебедева. Это автоматы 200-й серии, которые мы тоже на сегодняшний день имеем в войсках, но в ходе апробации совершенствуем техническое задание к ним", — пояснил Меликов на форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке.

Меликов добавил, что интерес для Росгвардии на форуме представляют системы снайперского вооружения, а также различные средства ближнего боя, которые необходимы для выполнения задач специальными отрядами быстрого реагирования и войсковым спецназом.

Бескурковой конструкцию называют из-за особенностей ударно-спускового механизма.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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В сентябре 2017 на портале Kalashnikov.media сообщалось, что концерн "Калашников" создал облегченную версию пистолета Лебедева ПЛ-15К с заниженными тактико-техническими характеристиками, чтобы облегчить сотрудникам силовых структур его ношение.

От базовой версии (ПЛ-15) облегченный пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и, как следствие, массой. Принцип действия автоматики и внутренние механизмы при этом остались без изменений. Масса пистолета с пустым магазином (рассчитанным на 14 патронов) — 720 граммов. При этом полностью сохранена модульность. Пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик.

Предполагается, что облегченный пистолет Лебедева сможет составить полноценную замену пистолету Макарова.

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