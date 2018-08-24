Росгвардия испытывает пистолет Лебедева бескурковой конструкции

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, 24 авг — РИА Новости. Росгвардия проводит испытания разработанного концерном "Калашников" перспективного пистолета Лебедева бескурковой конструкции, сообщил журналистам первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов.

"Что касается образцов стрелкового оружия, то это, прежде всего, наш добрый и давний партнер концерн "Калашников", с которым мы продолжаем разрабатывать пистолеты и испытывать их бескурковые конструкции, в частности, пистолет Лебедева. Это автоматы 200-й серии, которые мы тоже на сегодняшний день имеем в войсках, но в ходе апробации совершенствуем техническое задание к ним", — пояснил Меликов на форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке.

Меликов добавил, что интерес для Росгвардии на форуме представляют системы снайперского вооружения, а также различные средства ближнего боя, которые необходимы для выполнения задач специальными отрядами быстрого реагирования и войсковым спецназом.

Бескурковой конструкцию называют из-за особенностей ударно-спускового механизма.

В сентябре 2017 на портале Kalashnikov.media сообщалось, что концерн "Калашников" создал облегченную версию пистолета Лебедева ПЛ-15К с заниженными тактико-техническими характеристиками, чтобы облегчить сотрудникам силовых структур его ношение.

От базовой версии (ПЛ-15) облегченный пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и, как следствие, массой. Принцип действия автоматики и внутренние механизмы при этом остались без изменений. Масса пистолета с пустым магазином (рассчитанным на 14 патронов) — 720 граммов. При этом полностью сохранена модульность. Пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик.

Предполагается, что облегченный пистолет Лебедева сможет составить полноценную замену пистолету Макарова.