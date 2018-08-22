ОКР по новому поколению боевой экипировки "Ратник-3" начнут в 2019 году

КУБИНКА, 22 авг – РИА Новости. Опытно-конструкторская работа по созданию экипировки солдата будущего "Ратник-3" начнется в 2019-2020 годах, заявил в интервью РИА Новости директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

"В 2017 году мы закончили поисковую научно-исследовательскую работу "Ратник-3". Опытно-конструкторские работы на основе созданного научно-технического задела начнутся в 2019-2020 годах. Будут созданы не отдельные элементы, а целые группы изделий, которые относятся к пяти системам боевой экипировки: поражения, защиты, управления и связи, жизнеобеспечения, энергообеспечения", — сказал он.

Абрамов пояснил, что в результате этих работ будут глубоко модернизированы существующие элементы боевой экипировки (бронешлемы, бронежилеты и другие) и разработаны новые, которые позволят расширить ее функционал.

Собеседник агентства отметил, что на форуме "Армия-2018" уже демонстрируются технологии, которые будут реализованы в "Ратнике-3".

"Например, экзоскелет, позволяющий солдату практически не замечать значительной массы снаряжения и вооружения при выполнении долговременных боевых задач, и система отображения информации (сигналы управления и связи, точки прицеливания оружия и др.) в поле зрения военнослужащего, смонтированную в уже существующих защитных очках "Ратник", — пояснил Абрамов.

Читайте полный текст интервью >>