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Интервью

Сергей Абрамов: Ростех начал вооружать российские ударные беспилотники

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2018" (79)
(обновлено: 10:06 22.08.2018)
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© Фото : пресс-служба "Ростеха"Директор кластера Вооружения госкорпорации Ростех Сергей АбрамовДиректор кластера Вооружения госкорпорации Ростех Сергей Абрамов
© Фото : пресс-служба "Ростеха"

Крупнейшая в России выставка вооружений — форум "Армия-2018" продолжает свою работу в подмосковной Кубинке. Во второй день оружейного салона планируется заключение масштабных контрактов на поставку новейших вооружений, которые военное ведомство и российские предприятия ВПК традиционно подписывают на полях форума.

Значительная часть отечественных военно-промышленных компаний сегодня входит в состав госкорпорации "Ростех", директор кластера "Вооружения" которого Сергей Абрамов побеседовал с корреспондентом РИА Новости Иваном Сураевым об актуальных разработках компании, в частности, оружии для беспилотников, перспективных комплексах ПВО, радиоэлектронной борьбе, а также рассказал о перспективах военно-технического сотрудничества компании.

— Сергей Борисович, какие новинки покажет Ростех на форуме "Армия-2018"?

— На форуме входящая в Ростех научно-производственная корпорация "Техмаш" впервые покажет РСЗО нового поколения "Торнадо-Г" и реактивные снаряды к ней. А в закрытой экспозиции будет впервые продемонстрирована тяжелая огнеметная система "Тосочка".

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141
© РИА Новости / Сергей Субботин
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В России начали разрабатывать самолет с вертикальным взлетом
Кроме того, нами запланировано проведение презентации для иностранных и отечественных специалистов новейшего зенитного автоматизированного комплекса войсковой ПВО "Сосна" разработки "КБточмаш им. Нудельмана". На площадке кластера вооружений планируется представить новый боевой модуль "Эпоха" разработки тульского конструкторского бюро приборостроения (КБП), предназначенный для вооружения перспективных боевых бронированных машин, построенных на базе новейших универсальных платформ.

На общевойсковом стрельбище там же, в Алабино, запланирован и показ боевых возможностей перспективных образцов стрелкового и гранатометного оружия.

— Последние события в мире, такие как покушение на президента Венесуэлы, атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим, показывают, что БЛА становятся универсальным и эффективным оружием: разрабатывают ли сегодня предприятия Ростеха системы противодействия дронам?

— Действительно, бурное развитие технологий создания беспилотных летательных аппаратов привело к тому, что дроны стали активно использоваться в военных целях в качестве разведчиков, средств доставки грузов и даже компактных бомбардировщиков.

Танк Т-14 Армата на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поэтому мы активно работаем над созданием современных систем защиты от БЛА. Необходимо понимать, что на стометровой высоте дрон становится невидимым, и эффективным оружием в данном случае является только техника радиоэлектронной борьбы. Одним из ведущих предприятий Ростеха в части защиты от беспилотных летательных аппаратов является концерн "Созвездие", который акцентирует внимание на борьбе с малоразмерными летающими аппаратами. Мобильный комплекс РЭБ разработки "Созвездия" может подавлять каналы управления, телеметрии и связи беспилотника, по сути превращая его в металлолом.

Есть и другие разработки в сфере борьбы с БЛА. Например, REX-1 разработки концерна "Калашников" — это высокотехнологичное радиоэлектронное нелетальное оружие нового поколения, реализованное в форме стрелкового оружия. В оружие встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСредство подавления и уничтожения дронов REX 1
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Средство подавления и уничтожения дронов REX 1

— Какие наработки есть сегодня у вас в области боеприпасов для беспилотников? Есть ли уже договоренности с военным ведомством об их поставках на создаваемые сегодня в России ударные БЛА?

— Предприятия концерна "Техмаш" начали разработку боевой нагрузки для беспилотников — это могут быть как средства ближнего боя, так и авиабомбы. В настоящее время в интересах Минобороны России проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских БПЛА нового поколения.

— На каком этапе находятся работы по созданию новой инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" на шасси "КамАЗа"? Когда планируется начать поставки этих машин в российскую армию?

— В настоящий момент ИСДМ "Земледелие" находится на этапе предварительных испытаний. Контрактация на изготовление и поставку первой серийной партии ИСДМ ожидается не ранее 2020 года.

— Начались ли поставки в армию ЗРК "Багульник"? Каковы особенности этого нового комплекса, на смену каким системам он был создан?

— Название "Багульник" было рабочим названием проекта. Сегодня ЗРК получил утвержденное название "Стрела-10МЛ". В 2017 году завершились испытания изделия. В настоящее время вопрос о поставке ЗРК "Стрела-10МЛ" в опытно-войсковую эксплуатацию в условиях, приближенных к реальным, с последующим принятием на вооружение ВС РФ и организации серийного производства прорабатывается с Минобороны.

— Когда экипировка солдата будущего "Ратник-3" начнет серийно поступать в войска? На каком этапе находятся работы над экзоскелетом и противоминной обувью?

— В 2017 году мы закончили поисковую научно-исследовательскую работу "Ратник-3". Ее целью было не только определить облик боевой экипировки следующего — третьего — поколения, но и выработать тактико-технические требования к элементам и комплекту экипировки в целом.

Боевая машина пехоты БМП-1. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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В России планируют начать модернизацию всего парка БМП-1 в этом году
Опытно-конструкторские работы на основе созданного научно-технического задела начнутся в 2019-2020 годах. Это, как и ОКР "Ратник", комплексные работы. Будут созданы не отдельные элементы, а целые группы изделий, которые относятся к пяти системам боевой экипировки: поражения, защиты, управления и связи, жизнеобеспечения, энергообеспечения.

При выполнении таких ОКР будут глубоко модернизированы существующие элементы боевой экипировки (бронешлемы, бронежилеты и другое) и разработаны новые, которые позволят расширить ее функционал.

© Фото : министерство обороны Российской ФедерацииЭкипировка для военнослужащих сухопутных войск "Ратник"
© Фото : министерство обороны Российской Федерации
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск "Ратник"

На форуме "Армия-2017" мы представили макет концептуальной модели перспективной боевой экипировки военнослужащих (БЭВ). Он был создан как образец для демонстрации функций, которыми экипировка будет обладать в не столь далеком будущем.

В этом году наше предприятие-разработчик экипировки солдата будущего Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения представит прототипы отдельных элементов перспективной БЭВ, в конструкции которых уже реализованы ранее недоступные функции. Это, к примеру, экзоскелет, позволяющий солдату практически не замечать значительной массы снаряжения и вооружения при выполнении некоторых долговременных боевых задач, и система отображения информации (сигналы управления и связи, точки прицеливания оружия и другое) в поле зрения военнослужащего, смонтированная в уже существующих защитных очках "Ратник".

— Поговорим о международном сотрудничестве: заработало ли российско-индийское предприятие по производству танковых боеприпасов "Манго"? Договорились ли стороны продлить сотрудничество по данному проекту после предусмотренного первым контрактом изготовления 200 тысяч снарядов?

— На сегодняшний день контракт реализуется. Завершена сборка партии из крупноузловых комплектов, она прошла приемо-сдаточные испытания. Следующий этап — создание партии из мелкоузловых комплектов. Параллельно с этим на индийские предприятия поступает дополнительное российское оборудование для того, чтобы приступить к последнему этапу контракта — локализации производства. Дальнейшее сотрудничество по данному проекту возможно исходя из потребностей индийской стороны на момент выполнения контракта.

— Планируется ли продолжать поставки нелетального оружия производства Техмаша (пистолет "Оса") в США? Если да, то подписаны уже соответствующие контракты с американскими силовыми ведомствами?

— В настоящее время поставки по ранее заключенным контрактам выполнены. Новые контракты до настоящего времени не заключены. Ведется проработка вопроса о дальнейшем сотрудничестве.

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