Сергей Абрамов: Ростех начал вооружать российские ударные беспилотники

Крупнейшая в России выставка вооружений — форум "Армия-2018" продолжает свою работу в подмосковной Кубинке. Во второй день оружейного салона планируется заключение масштабных контрактов на поставку новейших вооружений, которые военное ведомство и российские предприятия ВПК традиционно подписывают на полях форума.
Значительная часть отечественных военно-промышленных компаний сегодня входит в состав госкорпорации "Ростех", директор кластера "Вооружения" которого Сергей Абрамов побеседовал с корреспондентом РИА Новости Иваном Сураевым об актуальных разработках компании, в частности, оружии для беспилотников, перспективных комплексах ПВО, радиоэлектронной борьбе, а также рассказал о перспективах военно-технического сотрудничества компании.
— Сергей Борисович, какие новинки покажет Ростех на форуме "Армия-2018"?
— На форуме входящая в Ростех научно-производственная корпорация "Техмаш" впервые покажет РСЗО нового поколения "Торнадо-Г" и реактивные снаряды к ней. А в закрытой экспозиции будет впервые продемонстрирована тяжелая огнеметная система "Тосочка".
На общевойсковом стрельбище там же, в Алабино, запланирован и показ боевых возможностей перспективных образцов стрелкового и гранатометного оружия.
— Последние события в мире, такие как покушение на президента Венесуэлы, атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим, показывают, что БЛА становятся универсальным и эффективным оружием: разрабатывают ли сегодня предприятия Ростеха системы противодействия дронам?
— Действительно, бурное развитие технологий создания беспилотных летательных аппаратов привело к тому, что дроны стали активно использоваться в военных целях в качестве разведчиков, средств доставки грузов и даже компактных бомбардировщиков.
Есть и другие разработки в сфере борьбы с БЛА. Например, REX-1 разработки концерна "Калашников" — это высокотехнологичное радиоэлектронное нелетальное оружие нового поколения, реализованное в форме стрелкового оружия. В оружие встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo.
— Какие наработки есть сегодня у вас в области боеприпасов для беспилотников? Есть ли уже договоренности с военным ведомством об их поставках на создаваемые сегодня в России ударные БЛА?
— Предприятия концерна "Техмаш" начали разработку боевой нагрузки для беспилотников — это могут быть как средства ближнего боя, так и авиабомбы. В настоящее время в интересах Минобороны России проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских БПЛА нового поколения.
— На каком этапе находятся работы по созданию новой инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" на шасси "КамАЗа"? Когда планируется начать поставки этих машин в российскую армию?
— В настоящий момент ИСДМ "Земледелие" находится на этапе предварительных испытаний. Контрактация на изготовление и поставку первой серийной партии ИСДМ ожидается не ранее 2020 года.
— Начались ли поставки в армию ЗРК "Багульник"? Каковы особенности этого нового комплекса, на смену каким системам он был создан?
— Название "Багульник" было рабочим названием проекта. Сегодня ЗРК получил утвержденное название "Стрела-10МЛ". В 2017 году завершились испытания изделия. В настоящее время вопрос о поставке ЗРК "Стрела-10МЛ" в опытно-войсковую эксплуатацию в условиях, приближенных к реальным, с последующим принятием на вооружение ВС РФ и организации серийного производства прорабатывается с Минобороны.
— Когда экипировка солдата будущего "Ратник-3" начнет серийно поступать в войска? На каком этапе находятся работы над экзоскелетом и противоминной обувью?
— В 2017 году мы закончили поисковую научно-исследовательскую работу "Ратник-3". Ее целью было не только определить облик боевой экипировки следующего — третьего — поколения, но и выработать тактико-технические требования к элементам и комплекту экипировки в целом.
При выполнении таких ОКР будут глубоко модернизированы существующие элементы боевой экипировки (бронешлемы, бронежилеты и другое) и разработаны новые, которые позволят расширить ее функционал.
На форуме "Армия-2017" мы представили макет концептуальной модели перспективной боевой экипировки военнослужащих (БЭВ). Он был создан как образец для демонстрации функций, которыми экипировка будет обладать в не столь далеком будущем.
В этом году наше предприятие-разработчик экипировки солдата будущего Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения представит прототипы отдельных элементов перспективной БЭВ, в конструкции которых уже реализованы ранее недоступные функции. Это, к примеру, экзоскелет, позволяющий солдату практически не замечать значительной массы снаряжения и вооружения при выполнении некоторых долговременных боевых задач, и система отображения информации (сигналы управления и связи, точки прицеливания оружия и другое) в поле зрения военнослужащего, смонтированная в уже существующих защитных очках "Ратник".
— Поговорим о международном сотрудничестве: заработало ли российско-индийское предприятие по производству танковых боеприпасов "Манго"? Договорились ли стороны продлить сотрудничество по данному проекту после предусмотренного первым контрактом изготовления 200 тысяч снарядов?
— На сегодняшний день контракт реализуется. Завершена сборка партии из крупноузловых комплектов, она прошла приемо-сдаточные испытания. Следующий этап — создание партии из мелкоузловых комплектов. Параллельно с этим на индийские предприятия поступает дополнительное российское оборудование для того, чтобы приступить к последнему этапу контракта — локализации производства. Дальнейшее сотрудничество по данному проекту возможно исходя из потребностей индийской стороны на момент выполнения контракта.
— Планируется ли продолжать поставки нелетального оружия производства Техмаша (пистолет "Оса") в США? Если да, то подписаны уже соответствующие контракты с американскими силовыми ведомствами?
— В настоящее время поставки по ранее заключенным контрактам выполнены. Новые контракты до настоящего времени не заключены. Ведется проработка вопроса о дальнейшем сотрудничестве.