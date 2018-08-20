"Калашников" показал новый автомат АК-308

"Калашников" показал испытания пистолета-пулемета "Витязь" Концерн "Калашников" разработал новый автомат АК-308 в калибре 7,62 миллиметра, опытный образец готовят к испытаниям, сообщается на сайте kalashnikov.media.

"Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 миллиметр с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения", — говорится в сообщении.

Автомат использует боеприпасы калибра 7,62 миллиметра. Вместимость магазина 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 килограмма. Общая длина 880-940 миллиметров. Длина ствола 415 миллиметров. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Возможна установка штык-ножа.

Новые разработки

Кроме того, концерн создал гибридный багги OV-2, умеющий разгоняться до ста километров в час.

"Он разработан в интересах министерства обороны Российской Федерации. Автомобиль способен развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до четырех человек, включая водителя", — рассказали РИА Новости в концерне.

По информации "Калашникова", мощность двигателя заднего привода — 42 кВт, электродвигателя переднего привода — 55 кВт. Подвеска — пружинная с гидравлическим амортизатором. Тормозная система — гидравлическая двухконтурная.

Помимо этого концерн в 2019 году произведет и сдаст заказчику два судна на подводных крыльях "Комета".

В настоящее время одна "Комета" курсирует по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь.

"В следующем году мы сдадим еще две "Кометы" и надеемся, что это станет доброй традицией", — сказал врио гендиректора компании Владимир Дмитриев.