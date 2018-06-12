Большой десантный корабль "Иван Грен" войдет в состав ВМФ в июне

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" — головной корабль проекта 11711 — войдет в состав Военно-морского флота РФ до конца июня, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ.

Ранее производитель сообщал, что БДК "Иван Грен", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде, завершил государственные испытания.

"Большой десантный корабль "Иван Грен" войдет в состав Военно-морского флота России до конца июня месяца текущего года", — говорится в сообщении.

Поясняется, что государственные испытания БДК "Иван Грен" начались в ноябре 2017 года. После анализа их первого этапа, испытания были продолжены в начале апреля этого года. Сейчас морская часть госиспытаний корабля завершена.

"Во время выходов в море и межбазовых переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения. Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия его тактико-технических характеристик спецификационным данным технического проекта", — отмечается в сообщении.

БДК "Иван Грен" — головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он построен по заказу министерства обороны РФ на ПСЗ "Янтарь". Завод продолжает строительство первого серийного корабля этого проекта, БДК "Пётр Моргунов", заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.

Проект 11711 — это новейшее развитие проекта 1171 по которому в 1960-1970-е годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. Головным БДК проекта 11711 является "Иван Грен".