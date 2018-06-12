Эксперт рассказал, как лучше размещать ракеты "Сармат"

ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости. Ракеты "Сармат" будут размещены в уязвимых шахтных установках, поэтому их целесообразно оснащать одной-двумя боеголовками для возможности быстрого восстановления Россией возвратного ядерного потенциала в случае необходимости, заявил РИА Новости на полях Люксембургского форума в Женеве Алексей Арбатов, возглавляющий центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН.
"Новые ракеты "Сармат" будут установлены в уязвимые шахтные установки, о которых было известно еще 30 лет назад. Они попадают в кратер ядерного взрыва при современной точности наведения. Поэтому, на мой взгляд, если развертывать "Сарматы", то с одной или двумя боеголовками, что делает их не очень привлекательной целью. А вот если на них устанавливать десять или двадцать боезарядов, то они становятся выгодной целью, так как могут быть поражены ракетами с одной-двумя боеголовками", — сказал академик.
По его словам, в США ракеты типа "Минитмен" стоят в таких же уязвимых шахтах только с одной боеголовкой. По его мнению, "Сарматы", оснащенные одним-двумя боезарядами, могли бы иметь резерв посадочных мест, чтобы у России была возможность быстро в случае необходимости, как и у США, восстановить свой возвратный ядерный потенциал.
Тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" разработана Центром имени Макеева. Как ожидается, серийные поставки "Сарматов" в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) могут начаться в 2019 году.
Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы продолжает свою работу 12 июня в Женеве. В состав консультативного совета форума вошли 49 наиболее авторитетных и хорошо известных в мире экспертов из 14 государств.
Основные задачи форума заключаются в анализе угроз, связанных с распространением ядерного оружия и разработке конкретных предложений и рекомендаций по направлениям дальнейшего сокращения ядерных вооружений, укреплению режимов ядерного и ракетного нераспространения, противодействию попыткам приобретения ядерного оружия и ядерных технологий со стороны неустойчивых режимов и террористических организаций, по разрешению региональных ядерных кризисов.