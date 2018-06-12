Новое оружие России
Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса Сармат. 30 марта 2018

Эксперт рассказал, как лучше размещать ракеты "Сармат"

© Минобороны РФ
14:4112.06.2018
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ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости. Ракеты "Сармат" будут размещены в уязвимых шахтных установках, поэтому их целесообразно оснащать одной-двумя боеголовками для возможности быстрого восстановления Россией возвратного ядерного потенциала в случае необходимости, заявил РИА Новости на полях Люксембургского форума в Женеве Алексей Арбатов, возглавляющий центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Как сообщалось ранее, МБР РС-28 "Сармат" придут на смену самым мощным в мире стратегическим ракетам шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО — SS-18 "Сатана") в дивизиях РВСН.

"Новые ракеты "Сармат" будут установлены в уязвимые шахтные установки, о которых было известно еще 30 лет назад. Они попадают в кратер ядерного взрыва при современной точности наведения. Поэтому, на мой взгляд, если развертывать "Сарматы", то с одной или двумя боеголовками, что делает их не очень привлекательной целью. А вот если на них устанавливать десять или двадцать боезарядов, то они становятся выгодной целью, так как могут быть поражены ракетами с одной-двумя боеголовками", — сказал академик.

По его словам, в США ракеты типа "Минитмен" стоят в таких же уязвимых шахтах только с одной боеголовкой. По его мнению, "Сарматы", оснащенные одним-двумя боезарядами, могли бы иметь резерв посадочных мест, чтобы у России была возможность быстро в случае необходимости, как и у США, восстановить свой возвратный ядерный потенциал.

Принцип действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ
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"За счет этого мы могли бы ставить на боевое дежурство больше таких комплексов, как "Ярс", "Булава", и построить дополнительные лодки "Борей": мы, видимо, не выполним план в восемь лодок к 2020 году, так что надо будет уже после этого срока строить, и уже не восемь, а двенадцать. А резерв боеголовок держать на "Сарматах", так же, как это делают США, сохраняя резерв посадочных мест на ракетах "Трайдент" и "Минитмен". Тогда у нас, как и у американцев, будет возможность быстро в случае необходимости, восстановить свой возвратный ядерный потенциал", — заключил академик.

Тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" разработана Центром имени Макеева. Как ожидается, серийные поставки "Сарматов" в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) могут начаться в 2019 году.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы продолжает свою работу 12 июня в Женеве. В состав консультативного совета форума вошли 49 наиболее авторитетных и хорошо известных в мире экспертов из 14 государств.

Основные задачи форума заключаются в анализе угроз, связанных с распространением ядерного оружия и разработке конкретных предложений и рекомендаций по направлениям дальнейшего сокращения ядерных вооружений, укреплению режимов ядерного и ракетного нераспространения, противодействию попыткам приобретения ядерного оружия и ядерных технологий со стороны неустойчивых режимов и террористических организаций, по разрешению региональных ядерных кризисов.

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