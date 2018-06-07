Новое оружие России
Конгрессно-выставочный центр Патриот в Московской области, где проходит международный военно-технический форум Армия. Архивное фото

На "Армии-2018" покажут огнеметную систему нового поколения "Тосочка"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11:1007.06.2018
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КАЗАНЬ, 7 июн — РИА Новости. Новейшую российскую тяжелую огнеметную систему "Тосочка", которая придет на смену ТОС "Солнцепек", впервые покажут на форуме "Армия-2018", заявил в четверг РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов

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© Фото : Vitaly V. Kuzmin
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"Тяжелая огнеметная система "Тосочка" будет представлена на закрытом показе форума "Армия-2018". Речь идет уже о готовом, серийном изделии", — сказал он.

Ранее о разработке "Тосочки" заявлял занимавший с ноября 2012 по май 2018 года пост замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Впоследствии генконструктор предприятия-разработчика данных машин — научно-производственного объедения "Сплав" — Николай Макаровец (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") заявил РИА Новости, что у этой системы, в отличие от "Солнцепека", будет колесное шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнемётных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа на базе одной из ведущих выставочных площадок России — "Патриот Экспо", а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

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© РИА Новости, Инфографика
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Самые мощные армии в мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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sainex
Турбины покажите лучше собственного производства. Или у Сименс покупать опять будете?
11:13
07.06.2018
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Artur
sainex, вы правы. Не сомневаюсь что они проектируются или уже проходят испытания. Как думаю и все возможные изделия которые мы не можем или в перспективе не сможем импортировать.
11:37
07.06.2018
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