На "Армии-2018" покажут огнеметную систему нового поколения "Тосочка"

КАЗАНЬ, 7 июн — РИА Новости. Новейшую российскую тяжелую огнеметную систему "Тосочка", которая придет на смену ТОС "Солнцепек", впервые покажут на форуме "Армия-2018", заявил в четверг РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов

"Тяжелая огнеметная система "Тосочка" будет представлена на закрытом показе форума "Армия-2018". Речь идет уже о готовом, серийном изделии", — сказал он.

Ранее о разработке "Тосочки" заявлял занимавший с ноября 2012 по май 2018 года пост замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Впоследствии генконструктор предприятия-разработчика данных машин — научно-производственного объедения "Сплав" — Николай Макаровец (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") заявил РИА Новости, что у этой системы, в отличие от "Солнцепека", будет колесное шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнемётных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа на базе одной из ведущих выставочных площадок России — "Патриот Экспо", а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.