В России впервые совместят сертификационные и госиспытания Ил-276

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сертификационные испытания перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276 впервые в отечественном авиастроении совместят с государственными испытаниями, сообщает пресс-служба дивизиона транспортной авиации ОАК.

Как ожидается, нововведение позволит существенно сократить сроки проведения сертификации самолета и ускорить его введение в сферу гражданского применения.

"Впервые в истории создания военно-транспортных самолетов тактико-техническое задание будет подготовлено и под нормы Минобороны и под требования Международной организации гражданской авиации (ICAO). Это позволит совместить проведение государственных и сертификационных испытаний и засчитывать результаты как для военных, так и для гражданских целей", – приводятся в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости, слова первого заместителя гендиректора ПАО "Ил" Павла Черенкова.