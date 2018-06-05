В России создали фургон для боевого лазера "Пересвет"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Новейший российский боевой лазер "Пересвет" будет использоваться в фургоне производства акционерного общества "Астейс", расположенного в Набережных Челнах, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Лазерный комплекс представил президент России Владимир Путин 1 марта в ходе выступления перед Федеральным собранием. Комплекс стал одним из нескольких новейших образцов уникального отечественного оружия. Название для него выбиралось в ходе всероссийского голосования.

"Фургон производства акционерного общества "Астейс" используется для саровского боевого лазера, который был недавно представлен в послании президента", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в российских силовых ведомствах используются более 2,5 тысяч бронированных автомобилей "Астейс".