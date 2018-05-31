"Впереди планеты всей": летчик-испытатель рассказал о характеристиках Су-57

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Летчик-испытатель Анатолий Кнышов рассказал в интервью "Пятому каналу" о превосходстве российского истребителя Су-57 над западными аналогами.

"Уровень его совершенства, аэродинамические характеристики и возможности опережают существующие зарубежные машины. Именно поэтому все так внимательно следят за этой машиной, на всех его выступлениях. Зарубежный мир интересуется его характеристиками, его характеристики не превзошел никто в мире. Мы впереди планеты всей", — заявил Кнышов.

Эксперт также отметил, что истребитель будет одним из основных боевых самолетов российских ВКС на протяжении 20-25 лет и поступит на вооружение в 2020 году.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Первые испытательные полеты модели состоялись в 2010 году.

Ранее американские СМИ писали о том, что Су-57 не сможет вытеснить Су-35 с позиции основного боевого самолета российских ВКС.