Новое оружие России
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото

Эксперт назвал место испытания группировок крылатых ракет

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
00:5725.03.2018
(обновлено: 01:09 25.03.2018)
01930

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Применение группировок крылатых ракет, о которых ранее сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, будет отработано в ходе стратегических учений "Восток-2018", считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Новейшее российское оружие, которое поможет восстановить ядерный паритет
© RT
RT показал видео с новейшим российским оружием

Он напомнил, что в 2017 году Генштаб докладывал о создании группировок для обеспечения стратегического сдерживания неядерными силами.

Мураховский отметил, что тогда говорилось, что с подобной задачей могут справиться ракеты "Калибр" морского базирования на кораблях и субмаринах, а также ракеты Х-101 на оснащении дальней авиации.

Неядерное сдерживание

Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото
© Минобороны РФ
В США рассказали о "растущей угрозе" из-за российских крылатых ракет
Ранее Герасимов заявил, что в нашей стране на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования.

По словам генерала, последние локальные войны, а также опыт операции в Сирии дали новый импульс для развития системы комплексного поражения противника.

Особое внимание, по словам главы Генштаба, уделяется развитию ракетных комплексов стратегического назначения с повышенной способностью преодоления ПРО, а также новым боевым системам: в том числе гиперзвуковым и высокомобильным подводным средствам доставки ядерного оружия. Они, как отметил Герасимов, не имеют аналогов за рубежом.

Это позволяет перенести основную часть стратегического сдерживания из ядерной сферы в неядерную, заявил генерал.

"Восток-2018"

Девушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Путин отменил мировую войну
Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Восток-2018" пройдут на территории Сибири и Дальнего Востока в августе-сентябре. По плану в них примут участие силы Восточного и Центрального военных округов, Северного флота".

Предыдущие СКШУ на восточном стратегическом направлении проводились в 2014 году. В прошлом году главными военными маневрами стали российско-белорусские стратегические учения "Запад".

Новейшие виды российского вооружения

В начале марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Выступление сопровождалось кадрами новой техники и компьютерными моделями ее работы.

Позже глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что у США эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена