В России спроектировали корабельный двигатель пятого поколения

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" завершило предварительное проектирование морского газотурбинного двигателя пятого поколения, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор завода Виктор Поляков.

"Совместно с отраслевыми институтами нами выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения. По итогам этих работ мы выполнили предварительное проектирование в рамках НИР, разработали техническое задание и соответствующие предложения для Федеральной целевой программы", — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (включает в себя "ОДК-Сатурн") заявил журналистам, что специалисты "Сатурна" разрабатывают корабельный газотурбинный двигатель пятого поколения. По его словам, дальнейшее развитие морских силовых установок может выразиться в увеличении мощности, а также повышении их КПД.

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