Виктор Поляков: фрегаты ВМФ получат российский двигатель уже в этом году

Испытания российских газотурбинных корабельных двигателей (ГТД), которые планируется поставлять на корабли ВМФ РФ вместо украинских силовых установок производства предприятия "Зорямашпроект", кооперация с которым была разорвана в 2014 году, начались в апреле 2017 года на базе рыбинского предприятия "ОДК-Сатурн". За это короткое время отечественным специалистам удалось освоить новую для себя отрасль промышленности, что в перспективе позволит России добиться независимости в критически важных для безопасности страны вопросах военного кораблестроения.

О том, какие российские корабли первыми получат российские двигатели, какова судьба фрегатов проекта 11356, последние несколько лет простаивающих на заводе "Янтарь" из-за непоставки украинских силовых установок, разработке морских ГТД пятого поколения, а также уникальном испытательном комплексе предприятия рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву управляющий директор ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию ГК "Ростех") Виктор Поляков.

— Виктор Анатольевич, еще раз хотел бы вас поздравить с освоением вашим предприятием важной для российской промышленности тематики морских двигателей. Недавно вы заявляли о том, что у "Сатурна" уже сформирован портфель заказов на морские ГТД, о каких кораблях в первую очередь идет речь?

— На сегодняшний день мы имеем заказы на фрегаты проекта 22350, которые строятся на "Северной верфи". Надо понимать, что в рамках этих программ мы осуществляем поставку агрегатов, которые состоят не только из газотурбинного двигателя, но и из системы трансмиссии, редукторов, то есть мы поставляем очень сложную комплексную систему.

Недавно посетивший нас заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов не зря говорил, что на "Сатурне" создана новая компетенция. Сегодня на наших стендах мы испытываем двигатели по всем эксплуатационным параметрам, включая имитацию нагрузки на валу. Первые два агрегата мы поставим уже в этом году, сроки определены заказчиком — четвертый квартал 2018 года.

— Не могли бы вы уточнить, какая из трех заявленных вами силовых установок пойдет на фрегаты "Адмиральской серии"?

— Вопрос фрегатов проекта 11356 решается не у нас: есть головной производитель, есть разработчик, есть заказчик в лице Минобороны, и право определять состав силовой установки является прерогативой судостроительного завода "Янтарь" и разработчиков данного проекта. Пока контрактов с "Янтарем" у нас нет.

— Чем морские двигатели "Сатурна" принципиально лучше установок, которая Россия закупала у "Зорямашпроекта"?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, когда были разработаны украинские двигатели, на которых сейчас ходит наш флот — 1960-1980-е годы. За это время изменилась идеология конструирования, технологии, материалы. Стоит еще добавить, что поскольку наши ГТД строятся на изначально авиационном предприятии, то и культура производства совсем иного уровня.

Система менеджмента качества "Сатурна" признана Европейским агентством по безопасности полетов, и вот эту культуру производства авиационных двигателей мы сохранили и при производстве морских установок, что позитивно повлияло на их надежность и ресурс.

В соответствии с техническим заданием, в наши корабельные силовые установки закладывается потенциал для модернизации с точки зрения повышения их тактико-технических характеристик и ресурса. С точки зрения расхода топлива наши двигатели также более экономичные.

— Как известно, все эти двигатели проходили и проходят испытания на уникальном сборочно-испытательном комплексе корабельных газотурбинных агрегатов (СИК КГТА). Не могли бы вы рассказать о нем подробнее, заработал ли он на полную мощность?

— Да, безусловно. Как вы помните, в первом опытном запуске данного комплекса в апреле 2017 года участвовал лично президент России Владимир Владимирович Путин, но то было в апреле… За это время наш стенд введен в серийную промышленную эксплуатацию.

Технологические решения, заложенные в СИК КГТА, позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных конфигураций. СИК является универсальным кластером, который не только полностью обеспечивает текущие потребности РФ на этапе импортозамещения, но и позволит испытывать и перспективные ГТД и агрегаты.

Другой ключевой особенностью этого комплекса является максимальная автоматизация работы, в частности, системы сбора измерительной информации. Несмотря на то что этот кластер был создан специально для испытания корабельных двигателей, при необходимых доработках на нем можно будет также проводить испытания промышленных наземных силовых установок.

Хочу отметить, что СИК конструировался при участии ведущих мировых фирм — работа над ним велась еще до санкционной истории, и нам удалось ее успешно завершить.

— В заключение беседы хотел бы спросить о еще одном приоритетном проекте "Сатурна" — создание морского ГТД пятого поколения: на каком этапе находятся работы по данному направлению? © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк Вторую тройку фрегатов проекта 11356 оснастят российскими двигателями

— Совместно с отраслевыми институтами, в том числе ЦИАМ имени Баранова и Крыловским государственным научным центром, выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения.

По итогам этих работ мы выполнили предварительное проектирование в рамках НИР, разработали техническое задание и соответствующие предложения для федеральной целевой программы.