РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Виктор Поляков: фрегаты ВМФ получат российский двигатель уже в этом году

10:0027.02.2018
01640
© Фото предоставлено пресс-службой "ОДК-Сатурн"Управляющий директор предприятия ОДК-Сатурн Виктор ПоляковУправляющий директор предприятия ОДК-Сатурн Виктор Поляков
© Фото предоставлено пресс-службой "ОДК-Сатурн"

Испытания российских газотурбинных корабельных двигателей (ГТД), которые планируется поставлять на корабли ВМФ РФ вместо украинских силовых установок производства предприятия "Зорямашпроект", кооперация с которым была разорвана в 2014 году, начались в апреле 2017 года на базе рыбинского предприятия "ОДК-Сатурн". За это короткое время отечественным специалистам удалось освоить новую для себя отрасль промышленности, что в перспективе позволит России добиться независимости в критически важных для безопасности страны вопросах военного кораблестроения.

О том, какие российские корабли первыми получат российские двигатели, какова судьба фрегатов проекта 11356, последние несколько лет простаивающих на заводе "Янтарь" из-за непоставки украинских силовых установок, разработке морских ГТД пятого поколения, а также уникальном испытательном комплексе предприятия рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву управляющий директор ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию ГК "Ростех")  Виктор Поляков.

— Виктор Анатольевич, еще раз хотел бы вас поздравить с освоением вашим предприятием важной для российской промышленности тематики морских двигателей. Недавно вы заявляли о том, что у "Сатурна" уже сформирован портфель заказов на морские ГТД, о каких кораблях в первую очередь идет речь?

— На сегодняшний день мы имеем заказы на фрегаты проекта 22350, которые строятся на "Северной верфи". Надо понимать, что в рамках этих программ мы осуществляем поставку агрегатов, которые состоят не только из газотурбинного двигателя, но и из системы трансмиссии, редукторов, то есть мы поставляем очень сложную комплексную систему.

Фрегат Адмирал Горшков во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
Недавно посетивший нас заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов не зря говорил, что на "Сатурне" создана новая компетенция. Сегодня на наших стендах мы испытываем двигатели по всем эксплуатационным параметрам, включая имитацию нагрузки на валу. Первые два агрегата мы поставим уже в этом году, сроки определены заказчиком — четвертый квартал 2018 года.

— Не могли бы вы уточнить, какая из трех заявленных вами силовых установок пойдет на фрегаты "Адмиральской серии"?

— Вопрос фрегатов проекта 11356 решается не у нас: есть головной производитель, есть разработчик, есть заказчик в лице Минобороны, и право определять состав силовой установки является прерогативой судостроительного завода "Янтарь" и разработчиков данного проекта. Пока контрактов с "Янтарем" у нас нет.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкТоржественная церемония подъема военно-морского флага на сторожевом корабле "Адмирал Макаров"
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония подъема военно-морского флага на сторожевом корабле "Адмирал Макаров"

— Чем морские двигатели "Сатурна" принципиально лучше установок, которая Россия закупала у "Зорямашпроекта"?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, когда были разработаны украинские двигатели, на которых сейчас ходит наш флот — 1960-1980-е годы. За это время изменилась идеология конструирования, технологии, материалы. Стоит еще добавить, что поскольку наши ГТД строятся на изначально авиационном предприятии, то и культура производства совсем иного уровня.

Фрегат Адмирал Макаров проект 11356 на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Минобороны получило третий сторожевой корабль проекта 11356
Система менеджмента качества "Сатурна" признана Европейским агентством по безопасности полетов, и вот эту культуру производства авиационных двигателей мы сохранили и при производстве морских установок, что позитивно повлияло на их надежность и ресурс.

В соответствии с техническим заданием, в наши корабельные силовые установки закладывается потенциал для модернизации с точки зрения повышения их тактико-технических характеристик и ресурса. С точки зрения расхода топлива наши двигатели также более экономичные.

— Как известно, все эти двигатели проходили и проходят испытания на уникальном сборочно-испытательном комплексе корабельных газотурбинных агрегатов (СИК КГТА). Не могли бы вы рассказать о нем подробнее, заработал ли он на полную мощность?

— Да, безусловно. Как вы помните, в первом опытном запуске данного комплекса в апреле 2017 года участвовал лично президент России Владимир Владимирович Путин, но то было в апреле… За это время наш стенд введен в серийную промышленную эксплуатацию.

Технологические решения, заложенные в СИК КГТА, позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных конфигураций. СИК является универсальным кластером, который не только полностью обеспечивает текущие потребности РФ на этапе импортозамещения, но и позволит испытывать и перспективные ГТД и агрегаты.

Другой ключевой особенностью этого комплекса является максимальная автоматизация работы, в частности, системы сбора измерительной информации. Несмотря на то что этот кластер был создан специально для испытания корабельных двигателей, при необходимых доработках на нем можно будет также проводить испытания промышленных наземных силовых установок.

Хочу отметить, что СИК конструировался при участии ведущих мировых фирм — работа над ним велась еще до санкционной истории, и нам удалось ее успешно завершить.

— В заключение беседы хотел бы спросить о еще одном приоритетном проекте "Сатурна" — создание морского ГТД пятого поколения: на каком этапе находятся работы по данному направлению?

Спуск на воду второго фрегата проекта 11356. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вторую тройку фрегатов проекта 11356 оснастят российскими двигателями

— Совместно с отраслевыми институтами, в том числе ЦИАМ имени Баранова и Крыловским государственным научным центром, выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения.

По итогам этих работ мы выполнили предварительное проектирование в рамках НИР, разработали техническое задание и соответствующие предложения для федеральной целевой программы.

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена