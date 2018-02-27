Фрегаты проекта 22350 первыми получат российские газотурбинные двигатели

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Фрегаты проекта 22350 в 2018 году первыми получат российские газотурбинные двигатели, созданные на предприятии "ОДК-Сатурн" в рамках программы импортозамещения украинской техники, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор завода Виктор Поляков.

"На сегодняшний день мы имеем заказы на фрегаты проекта 22350, которые строятся на "Северной верфи" Первые два агрегата мы поставим уже в этом году, сроки определены заказчиком — четвертый квартал 2018 года", — сказал он.

С 2014 по 2017 годы на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р". Данные установки в перспективе обеспечат России независимость от импорта двигателей производства украинского предприятия "Зорямашпроект", которое разорвало кооперацию с РФ после обострения отношений Москвы и Киева.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Ожидается, что головной корабль проекта "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ России в 2018 году.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".

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