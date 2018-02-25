В России создадут сверхзвуковой ударный беспилотник

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России ведется разработка беспилотного ударного комплекса большого радиуса действия. Об этом в эфире телеканала "Звезда" рассказал замначальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Александр Немов.

По его словам, новый БПЛА будет способен выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях и поражать как стационарные, так и мобильные цели на значительном расстоянии от места взлета.

Специалист подчеркнул, что подобных комплексов пока нет ни у одной страны в мире.

Ранее сообщалось, что в 2018 году концерн "Калашников" запустит серийное производство тяжелых беспилотников, способных в течение продолжительного времени без дозаправки перевозить несколько тонн груза.