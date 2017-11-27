"Калашников" в 2018 году начнет производство тяжелых беспилотников

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Концерн "Калашников" в 2018 году запустит серийное производство тяжелых беспилотников (беспилотных летательных аппаратов, БПЛА), способных в течение продолжительного времени без подзарядки перевозить до нескольких тонн грузов, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Эти БПЛА поступят в парк новой "дочки" концерна, которая будет специализироваться на всем спектре обслуживания беспилотников и оказании операторских услуг, добавили в пресс-службе.

"В авиапарк создающейся компании войдут не только легкие БПЛА, но и тяжелые беспилотники, которые сейчас проходят стадию испытаний. Такие летательные аппараты способны без дополнительной подзарядки проводить в воздухе несколько суток и перевозить на борту до нескольких тонн груза. Серийное производство тяжелых БПЛА планируется запустить к лету 2018 года", — говорится в сообщении.

Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия и большого сегмента гражданской продукции.