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Торжественная церемония спуска на воду фрегата Адмирал Флота Касатонов на судостроительном заводе Северные верфи в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Техническая готовность фрегата "Адмирал флота Касатонов" составляет 98%

© Фото : предоставлено пресс-службой ВМФ РФ
10:3105.02.2018
(обновлено: 11:09 05.02.2018)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), технически готов на 98%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.

Торжественная церемония спуска на воду фрегата Адмирал флота Касатонов в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено пресс-службой ВМФ РФ
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" может выйти на ходовые испытания летом
"Фрегат "Адмирал флота Касатонов" находится в высокой степени технической готовности – 98%. Но с учетом того, что испытания части средств вооружения не проведены до конца, мы сейчас сформировали графики сдачи корабля, которые представим министерству обороны", — сказал Пономарев.

По его словам, в феврале на фрегате планируется разместить экипаж, который уже прибыл в Петербург и проходит обучение. "У нас в планах вывод "Касатонова" в этом году на заводские испытания, которые позволят проверить энергетику, общекорабельные системы, систему вентиляции. В дальнейшем, как определятся с "Горшковым", после завершения всех работ по монтажу, пуско-наладке и тестированию радиоэлектронного оборудования испытания будут продолжены", — сказал гендиректор.

Пономарев отметил, что фрегаты "Адмирал флота Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" строятся в соответствии со сроками, утвержденными министерством обороны. Он напомнил, что в проекте 22350 задействованы сложнейшие образцы техники, которые должны быть приняты на вооружение как серийные.

Торжественная церемония спуска на воду фрегата Адмирал Флота Касатонов на судостроительном заводе Северные верфи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой ВМФ РФ
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" пройдут летом
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" — первый серийный корабль проекта 22350. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Фрегаты проекта 22350 станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".

Читайте полный текст интервью с Игорем Пономаревым >>

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