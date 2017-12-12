На Дальнем Востоке военные получили новые станции радиоэлектронной борьбы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек — РИА Новости. В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную в Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, поступила большая партия малогабаритных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения "Лесочек", сообщает пресс-служба округа во вторник.

"Поступили малогабаритные станции радиоэлектронной борьбы "Лесочек" для защиты подразделений от радиоуправляемых фугасов, а также других средств поражения, в основе которых используются радиоэлектронные каналы", — сообщает округ, уточняя, что станцию можно использовать и в гражданских целях для постановки "зоны молчания" сотовых телефонов для обеспечения антитеррористической безопасности массовых мероприятий.

Малые габариты станции позволяют применять ее не только на любой боевой технике, но и в пешем порядке. По своей эффективности и удобству "Лесочек" существенно превосходит ранее выпускавшиеся изделия, в нем в три раза расширен рабочий диапазон частот и применены новые способы формирования помех.

"Военнослужащие объединения приступят к эксплуатации новых средств РЭБ ближайшее время", — отмечает пресс-служба округа.