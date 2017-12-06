В Петербурге спустили на воду новейшее океанографическое судно "Ильмень"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новейшее океанографическое судно "Ильмень", построенное для ВМФ России, спущено на воду в Петербурге, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

"В Санкт-Петербурге, на судостроительном предприятии "Пелла" состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшего океанографического исследовательского судна "Ильмень" проекта 11982", — сказал Дыгало, слова которого приводятся в сообщении Минобороны.

Как сообщил офицер, в церемонии приняли участие начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев, заместитель гендиректора судостроительного завода "Пелла" Сергей Кухтик, руководство морского конструкторского бюро "Алмаз" и представители главного командования ВМФ.

© Фото : завод "Пелла" Новейшее океанографическое судно "Ильмень" проекта 11982 © Фото : завод "Пелла" Новейшее океанографическое судно "Ильмень" проекта 11982

По словам Буриличева, "Ильмень" обладает современным оборудованием для научно-исследовательских, океанографических и поисково-спасательных работ. Одним из достоинств судна является система динамического позиционирования, позволяющая точно удерживаться в точке проведения работ в море, что очень важно, например, при обследовании аварийных объектов на грунте.

После достроечных работ на воде и испытаний "Ильмень" войдет в состав Черноморского флота России.

Как сообщил командир судна Алексей Голубев, экипаж прошел подготовку в объединенном учебном центре ВМФ и готов к эксплуатации всех технических средств и оборудования, которыми оснащен "Ильмень".