С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялась церемония подъема флага на дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", который построен для ВМФ России, передает корреспондент РИА Новости.
"Главное командование с удовлетворением отмечает, что в очередной раз в строгом соответствии с контрактом мы получаем судно. Более 30 лет флот не получал суда этого класса", — сказал на церемонии заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.
Ледокол "Илья Муромец" заложили на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года и спустили на воду в июне 2016 года. Судно войдет в состав Арктической группировки ВМФ. Его длина — 85 метров, ширина — 20 метров, осадка — 7 метров, скорость — 15 узлов, ледопроходимость — 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.
Проект 21180 — это новое поколение ледоколов с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой. Винторулевые колонки ледокола вынесены на внешнюю поверхность корпуса и могут вращаться на 360 градусов, что позволяет "Илье Муромцу" двигаться в любом направлении и быстро менять курс.
Это многофункциональное судно помогает развертывать силы флота в ледовых условиях, в том числе способно буксировать корабли. Помимо этого, "Илья Муромец" может транспортировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в спасательных операциях.
Судно можно использовать для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации разливов нефти или перевозки десанта. Ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн и вертолетной площадкой в носовой части.
Дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" - первый корабль подобного класса, построенный в интересах Военно-морского флота России за последние 40 лет.
"Илья Муромец" стал первым российским ледоколом, на котором винто-рулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Благодаря этому ледокол может свободно двигаться как носом, так и кормой или бортом.
Ледокол будет использован для освоения полярных широт и в 2017 году войдет в состав флота.
Новое многофункциональное судно оснащено современной энергетической установкой и может не только проводить корабли в ледовых условиях, но и выполнять функции буксира.
Корпус "Ильи Муромца" может справиться со льдом толщиной один метр, а его скорость достигает 15 узлов.
Сдача судна запланирована на конец 2017 года.
Дальность плавания "Ильи Муромца", которая составляет около 5,6 тысячи километров, значительно превышает общую протяженность Северного морского пути.
Начальник технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич заявил, что с высокой вероятностью Россия может наладить серийное производство ледоколов "богатырского" проекта 21180.