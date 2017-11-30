С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялась церемония подъема флага на дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", который построен для ВМФ России, передает корреспондент РИА Новости.

"Главное командование с удовлетворением отмечает, что в очередной раз в строгом соответствии с контрактом мы получаем судно. Более 30 лет флот не получал суда этого класса", — сказал на церемонии заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

Ледокол "Илья Муромец" заложили на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года и спустили на воду в июне 2016 года. Судно войдет в состав Арктической группировки ВМФ. Его длина — 85 метров, ширина — 20 метров, осадка — 7 метров, скорость — 15 узлов, ледопроходимость — 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.

Проект 21180 — это новое поколение ледоколов с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой. Винторулевые колонки ледокола вынесены на внешнюю поверхность корпуса и могут вращаться на 360 градусов, что позволяет "Илье Муромцу" двигаться в любом направлении и быстро менять курс.

Это многофункциональное судно помогает развертывать силы флота в ледовых условиях, в том числе способно буксировать корабли. Помимо этого, "Илья Муромец" может транспортировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в спасательных операциях.

Судно можно использовать для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации разливов нефти или перевозки десанта. Ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн и вертолетной площадкой в носовой части.